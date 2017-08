Der Business-Knigge

24. Aug 2017 , Capital-Redaktion

Wer will sich schon blamieren? Gute Manieren sind im Geschäftsleben unabkömmlich. Das weiß keiner besser als Alexander Freiherr von Fircks. Der Diplom-Volkswirt ist als Protokoll- und Etikettetrainer tätig. Er leitet die Protokollakademie in Hannover und war zehn Jahre lang Protokollchef der Bundesregierung. Er ist Gründungsmitglied des Deutschen Knigge-Rates: Der ehrenamtliche Expertenrat beschäftigt sich mit zeitgemäßen Umgangsformen. Zehn Tipps des Experten für korrektes Benehmen im Berufsalltag.

3. Der Vortrag

Eine wichtige Präsentation steht an. Sie sind für das Projekt verantwortlich. Während des Vertrags juckt Ihnen der Kopf. Was tun?

Nichts! Kratzen ist verpönt. Redner und Vortragende müssen lernen, sich auch in solch unangenehmen Situationen zu beherrschen. Fuchteln Sie während Ihres Vortrags auch nicht wild mit den Händen herum - das wirkt hektisch. Und versenken Sie sie keinesfalls in den Hosentaschen! Eine einfache Regel lautet: Bewegen Sie Ihre Hände nicht unterhalb der Gürtellinie und nicht oberhalb von Brusthöhe. Die Handflächen sollten bei Ihren Gesten nach oben gerichtet sein. So unterstreichen Sie den Inhalt Ihrer Worte, ohne aggressiv oder unseriös zu wirken. Wenn Sie dem Vortragenden nur zuhören, achten Sie darauf, dass Sie gerade in Ihrem Stuhl sitzen. Ihre Hände sollten immer auf dem Tisch liegen, sonst erwecken Sie schnell den Eindruck, heimlich SMS zu schreiben.