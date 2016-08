"Dem Credo von Google zu glauben war ein Fehler"

23. Aug 2016 , Martin Kaelble

Was ist die wichtigste Charaktereigenschaft eines Gründers?

Hartnäckigkeit. Der Weg einer Gründung ist voller Hochs und Tiefs - das kann manchmal ganz schön entmutigend sein. Man muss immer weiterarbeiten und weiterkämpfen, auch wenn man sich gar nicht sicher ist, ob sich die ganze Mühe lohnt.

Wenn Sie ein Unternehmen gründen würden, das nichts mit Internet zu tun hat - welches wäre das?

Ich habe eine Non-Profit-Idee, aber auch dafür braucht man das Internet. Was wäre, wenn es nützliche Projekte in deiner Stadt gäbe, die eigentlich startklar sind, denen es aber an finanzieller Unterstützung fehlt? Zum Beispiel ein Kinderspielplatz, der gebaut werden könnte, wenn deiner Stadt nicht das Budget dafür fehlen würde. Wäre es nicht großartig, wenn die Gemeinde oder wer immer möchte diese Projekte direkt unterstützen könnte? So hätte man das Gefühl, dass man einen direkten Einfluss auf seine Stadt hat und hoffentlich die erstickende Bürokratie vermeiden kann. Ich gebe zu, das ist aktuell noch keine ausgereifte Idee, aber ich kann mir das gut vorstellen.

Was war Ihr bisher bestes Investment - privat oder geschäftlich?

Offensichtlich war das Yelp, aber auch, dass ich meinen Hund Darwin 2005 zurückgeholt habe hat sich in viel Freude und Stressabbau ausgezahlt. Abgesehen davon denke ich, dass sich mein frühes Investment in Airbnb lohnen wird.

Welches Buch sollten Gründer auf jeden Fall lesen?

Ohne Frage: Innovator's Dilemma, von Clayton Christensen.