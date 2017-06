Die modernsten Arbeitsplätze der Welt

26. Jun 2017 , von Madeleine Hofmann

Arbeit kann mehr sein als ein langweiliger Bürojob. So reagieren Unternehmen auf die neue Arbeitskultur.

Die Art wie wir arbeiten, verändert sich. Aufgaben werden komplexer, projektbezogene Arbeit nimmt zu, ständige Erreichbarkeit ist Voraussetzung in vielen Jobs, oft verschmelzen Privatleben und Arbeit miteinander. An diese Veränderungen müssen sich nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch deren Arbeitsplätze anpassen. Viele Unternehmen reagieren mit designten Räumen, die eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen sollen. Das Buch "WorkScape" (erschienen im Gestalten Verlag) gibt einen Überblick über Unternehmen, die die Veränderungen in der Arbeitswelt erkannt haben und eine Arbeitsplatz-Revolution anführen.