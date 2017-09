Das Gift des Staats in Russlands Banken

04. Sep 2017 , Max Seddon, Financial Times

Dubiose Aktiva

Seit ihrem Amtsantritt hat Notenbankchefin Elvira Nabiullina mehr als 300 Banken dicht gemacht. Die meisten von ihnen waren kleine Institute, die Löcher in ihren Bilanzen mit illegalen Tricks gestopft hatten. Der spektakuläre Absturz von Otkrytie allerdings zeigt, dass die Probleme des russischen Finanzsektors noch deutlich tiefere Wurzeln haben.

Zentralbank-Vize Dmitri Tulin sagte nach der Rettung, die Bank habe das Ausmaß ihrer Eigenkapitalaustattung „deutlich übertrieben“ dargestellt. Nun haben die Behörden drei Monate um festzustellen, ob es eine Lücke in der Bilanz gibt und wie groß sie ist. Gleich drei staatliche Banker deuteten an, das endgültige Rettungspaket könne mehr kosten als die 14 Mrd. Dollar, die 2011 für die Bank of Moscow aufgewendet werden mussten. „Sehen Sie sich die Bilanz an“, sagt ein Banker. „10 bis 20 Prozent sind normale Banken-Aktiva. Und der Rest besteht aus all diesen dubiosen Finanzinstrumenten, mit denen man nichts zu tun haben möchte.“

Die Zentralbank übernahm Garantien für Privat- und Unternehmenseinlagen sowie alle Otkrytie-Anleihen außer nachgeordneten Verbindlichkeiten. Es half, um die erste Nervosität einzudämmen. Nach Ansicht von Analysten kann zumindest eine Flucht der Anleger verhindert und eine Ansteckung anderer Institute vermieden werden.