Plötzlich Bürgermeister

15. Mai 2017 , von Madeleine Hofmann

Daniel Zimmermann wollte nie in die Politik - dann wurde er mit 27 Jahren zum jüngsten Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen.

© Stadt Monheim am Rhein

Daniel Zimmermann wurde 2009 mit 27 Jahren zum jüngsten Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen gewählt. Mittlerweile ist er 35 Jahre alt und befindet sich in der zweiten Amtszeit als Stadtoberhaupt von Monheim am Rhein. Zuvor studierte er Französisch und Physik fürs Lehramt. Daniel Zimmermann ist Mitglied der Capital Jungen Elite.