Crédit Suisse spielt die Asien-Karte

02. Nov 2016 , Laura Noonan und Ralph Atkins

Sie kommen aus Indien, China, Malaysia und Indonesien. Wohlhabende Tech-Unternehmer, Luftfahrtmanager, Gründer mächtiger Konglomerate pilgern in das ehemalige Kloster Chijmes in Singapur, um Tidjane Thiam, Chef der Crédit Suisse (CS), Mitte Oktober zum Dinner zu treffen. Im Raum ist ein Vermögen von rund 500 Mrd. Dollar versammelt. Genug, um die Bank mehr als 16 Mal zu kaufen und zu verkaufen. Thiam, der für Wachstum in hohem Maß auf das Geld reicher Asiaten spekuliert, ist in guter Gesellschaft.

Seine Reputation ist eng mit seiner Südostasien-Zeit für den Versicherer Prudential verknüpft. Für Thiam ist es ein Heimspiel. „Er ist schon eine kleine Berühmtheit in Asien“, sagt ein Kollege. „Kunden lassen sich gerne blenden.“

Die Probleme, mit denen der CEO an der Spitze der Schweizer Großbank in 16 Monaten zu kämpfen hatte, lagen auch woanders. An der Wall Street meuterten Händler nach Kritik an ihrem Milliardenverlust. In Zürich spekulierten Medien, Thiam könne frühzeitig entlassen werden. In London drückte der Abbau tausender Stellen auf die Moral. Zudem fiel der Aktienkurs um bis zu 55 Prozent, seit der Neuling Thiam antrat.

Keine zwei Jahre ist der Assekuranzspezialist nun Spitzenbanker. Als Außenseiter kam er in die Schweiz. Mit zwei Pässen, einem aus Frankreich, dem anderen von der Elfenbeinküste, wo er in der Hauptstadt Abidjan als Minister diente, bevor er zur Weltbank wechselte. Es folgten Stationen bei McKinsey und dem Versicherer Prudential.

Doch paradoxerweise schlägt Thiam gerade im vertrauten Asien nun auch große Skepsis entgegen. Wo er eine aggressive Expansion angeht, ziehen sich viele seiner Konkurrenten wegen des verlangsamten Wachstums in China zurück. Goldman Sachs baut 15 Prozent seines Investment Bankings in Asien ab, ausgenommen Australien und Japan. ABN Amro gibt das asiatische Privatgeschäft ab. „Wenn es derzeit in der Bankenwelt Überkapazitäten gibt, dann bei Privatbanken in Asien“, sagt Chirantan Barua, Analyst bei Bernstein. „Jeder Hansel besitzt eine Privatbank.“

Gegen den Strom schwimmen indes auch die Schweizer Kollegen UBS und Julius Baer. Auch sie wollen in Asien wachsen. Aber Crédit Suisse will es noch mehr. Von 2014 bis 2018 soll sich der Vorsteuergewinn verdoppeln. Ein verwegener Plan.