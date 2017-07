Ceconomy, Covestro - im Reich der Kunstnamen

Ceconomy ist das jüngste Beispiel für den Trend zu Kunstnamen. In Ceconomy stecken die Begriffe Consumer Electronics und Economy. Das Unternehmen geht aus der Aufspaltung des Handelskonzerns Metro hervor und umfasst vor allem die Media-Saturn-Gruppe.

Der Bayer-Konzern gliederte 2015 seine Kunststoffsparte aus: Covestro heißt das neue eigenständige Unternehmen. Der Name sei hergeleitet von "Co" für Collaboration, "vest" für Investieren und "stro" für "strong" also Stärke. Ob das wirklich jemand herleiten kann?