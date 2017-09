06. Sep 2017 , Siems Luckwaldt

Berna Bartosch von Saks Off 5th über die neuesten Trends in der Businessmode.

In Düsseldorf eröffnete im Juni der erste deutsche Flagshipstore von Saks Off 5th, einer Art Edel-Outlet des Kaufhausriesen Saks aus den USA. Berna Bartosch ist Chief Merchandise Officer der Marke.

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Für mich sind die Bestandteile moderner Business-Kleidung definitiv ein schwarzer Oversize-Blazer, weiße Blusen mit Statement-Sleeves, ein gut sitzendes Paar Jeans ohne Löcher und flache Schuhe von Chanel. Perfekt wird das Ganze mit einer großen Ledertasche Ihrer Lieblingsmarke.

Was sind Dos and Don'ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

No-Gos im Büro sind auf jeden Fall zu kurze Miniröcke und bauchfreie Oberteile. Alles, was man im Büro trägt, sollte immer sehr stilvoll sein und nicht gerade das, was man üblicherweise am Strand tragen würde.

Was sind die wichtigsten neuen Trends der kommenden Saison für Businessmänner und -frauen?

In dieser Saison gibt es einige interessante Styles, die man auf jeden Fall für das Büro in Betracht ziehen sollte: Zum Beispiel: Athleisure. Sportlich, aber dennoch klassisch schick. Große Schleifen – natürlich nur bei Frauen! – , gerne als Eyecatcher am Rücken oder gebunden wie eine Fliege, florale Prints und Camouflage Parkas. Die Farbe Pink und den Gucci-Effekt sieht man in dieser Saison ebenfalls überall. Mein absoluter Favorit und ein absolutes Must-have: weiße Sneakers.

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Jeder Mann sollte ein gutes, einfaches weißes T-Shirt besitzen, weiße Turnschuhe, einen gut sitzenden blauen Blazer und einen grauen Kaschmirpullover mit V-Ausschnitt.