So entstehen neue Geschäftsmodelle

23. Mär 2017 , Katja Nettesheim

“Das Berufsbild des Business Development Managers befindet sich heute dort, wo sich das des Controllers vor 40 Jahren befand: Am Anfang der Professionalisierung und Institutionalisierung,“ so Lutz Becker, Professor an der Hochschule Fresenius in Köln. In der Tat sind die meisten Business Development Manager Quereinsteiger, die im Unternehmen durch Kreativität, Tatkraft und digitale Kompetenz aufgefallen sind – ein anerkanntes Berufsbild gibt es bis heute nicht.

Struktur führt zu Kreativität

Darüber hinaus ist es bekanntermaßen nicht so einfach, überhaupt auf Ideen für neue Produkte oder Geschäftsmodelle zu kommen. Aber auch hier hilft ein methodisches, strukturiertes Vorgehen. Denn nicht nur Kreativität führt zu Strukturen, auch die Umkehrung ist zutreffend: Struktur führt zu Kreativität.

Aber wie geht man das Finden von Ideen für neue Produkte oder Geschäftsmodelle nun strukturiert an? Zunächst muss innerhalb des Unternehmens ein klares Verständnis über den eigentlichen Mehrwert und die zugrundeliegende Infrastruktur des Unternehmens – also über seine Wertschöpfung - hergestellt werden. Viel zu oft ist das nicht der Fall, gibt es keine Einigkeit darüber, welchen Mehrwert ein Unternehmen für seine Kunden schafft. Am Anfang dieser Diskussion steht dabei die (oft nicht ganz so) einfache Frage: Welches Problem wird für die Kunden gelöst? Welche Aufgabe nimmt das Unternehmen ihnen ab? Will der Käufer einer Bohrmaschine eigentlich die Maschine - oder eher das Loch in der Wand?

Zu diesem Zweck empfiehlt sich zunächst eine Analyse und Visualisierung der bestehenden Wertschöpfung, etwa mit dem Business Modell Canvas oder mit unserem davon abgeleiteten „Wertschöpfungsgebäude“. Ist die Wertschöpfung erst einmal allen klar (Dauer: unter einer Stunde) kann man von dort aus in zwei Richtungen weiterdenken:

⇒ Ist der bereits geschaffene Mehrwert auch relevant für andere Kundengruppen, die das gleiche Problem haben, aber so anders verortet sind, dass das Unternehmen sie bisher nicht im Blick hatte? Ein ungewöhnliches Beispiel: Könnte die Fähigkeit von Dokumentaren zur Verschlagwortung relevant sein für SEO-Agenturen?

⇒ Oder umgekehrt: Haben die bisher schon bedienten Kundengruppen ein bislang nicht adressiertes, aber benachbartes Bedürfnis, dessen das Unternehmen sich annehmen kann? Ein naheliegendes Beispiel: Informations-Dienstleister im B2B-Kontext gehen mit ihrem Angebot in der Regel nur die Hälfte des Weges. Denn der User sucht nicht die Information als solche, sondern will damit beispielsweise eine Transaktion abschließen. In diesem Fall könnte also eine Transaktionsplattform, die die Informationen gleich mit der beabsichtigten Aktion verknüpft, dem User besser helfen.