Brexit - Szenen einer zerrütteten Ehe

05. Mai 2017 , von Kai Beller

Scheidungen sind häufig eine schmutzige Angelegenheit. Auch der Brexit droht in einer Schlammschlacht zwischen der Regierung in London und der EU-Kommission in Brüssel auszuarten. Die britische Premierministerin Theresa May verschärfte am Mittwoch den Ton in der Debatte: Sie warf nicht namentlich genannten EU-Vertretern vor, die Wahlen zum Unterhaus am 8. Juni beeinflussen zu wollen. In Brüssel gebe es einige, die sich wünschten, dass die Brexit-Verhandlungen ein Fehlschlag würden, behauptete die konservative Regierungschefin.

Indiskretionen aus einem vertraulichen Dinner mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker haben May verärgert. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung soll Juncker gesagt haben, May lebe in einer „anderen Galaxie“, wenn sie glaube den Austritt aus der EU für Großbritannien zu einem Erfolg machen zu können. Die Premierministerin habe Juncker mit Verhandlungspositionen konfrontiert, die bei ihm und dem ebenfalls anwesenden Chefunterhändler Michel Barnier für Kopfschütteln sorgten, will die FAS erfahren haben. So habe May ihren Gästen eröffnet, dass EU-Bürger nach dem Austritt wie Drittstaatler behandelt werden sollen. „Ich verlasse Downing Street zehnmal skeptischer, als ich es vorher war“, soll Juncker zum Abschluss gesagt haben.

Der Streit verdeutlicht die unterschiedlichen Ausgangspositionen vor Beginn der Verhandlungen. May will und braucht einen Deal, der die Trennung für Großbritannien verkraftbar. Juncker kann dagegen an einem „Erfolg“ nicht interessiert sein, sonst kämen noch anderen Mitgliedstaaten auf dumme Gedanken. Abschreckung lautet die Devise der Europäer.

Das ist auch eines der Ziele der Abschlussrechnung für den Austritt, die sich laut „Financial Times“ auf bis zu 100 Mrd. Euro belaufen soll. Bisher war von 60 Mrd. Euro die Rede. Das werde Großbritannien nicht bezahlen, sagte Brexit-Minister David Davis. Barnier wollte diese Summe nicht bestätigen, umsonst würden die Briten den Austritt aber nicht bekommen, stellte er klar. Über die Summe muss also verhandelt werden. Es geht um viel Geld.