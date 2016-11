"Wir haben nur Uhren zu verkaufen"

17. Nov 2016 , David Schumacher

Es ist unmöglich, besser zu sein als das Touchscreen eines Telefons. Also versuchen wir, unsere Uhren mit nützlichen Funktionen auszustatten. Unser Vorteil: Ein Viertel unserer Uhren sind schon elektronisch. Einfach, weil bestimmte Funktionen sonst nicht möglich wären, wie bei der Notruf-Uhr, die ein Signal an einen Satelliten sendet. Seit Dezember 2015 haben wir die Connected Watch Exospace 55 im Markt. Sie bleibt eine Uhr, ist kein Computer am Handgelenk – aber mit dem angeschlossenen Smartphone lassen sich viele Funktionen besser steuern.

Jean-Paul Girardin: Er möchte nicht, und er muss ja auch nicht. Wir finden unsere Marke und die Uhrenmodelle wichtiger als die Frage, wer bei uns im Haus welche Sportart betreibt und derlei Dinge. Ich bin bei uns der Mann für die Technik, unsere Modelle sind sehr technisch. Also rede ich. Intern ist Herr Schneider aber sehr präsent. Er segnet alles persönlich ab, was den Breitling-Schriftzug trägt: von der Pressmappe bis zum Bierdeckel. Er gibt Strategie und Ziele der Produktentwicklung vor.

Er übertrug mir 1990 die Verantwortung für eine Gehäusefabrik der Swatch Group. Zurück in die Uhrenbranche – das ist wie ein Virus, den man nie loswird. Zwei Jahre später war Théodore Schneider dabei, Breitling von seinem Vater zu übernehmen. Er fragte mich: Möchtest du meine technische Abteilung in Ordnung bringen?

"Was gut für einen Piloten ist, ist auch gut für Nicht-Piloten"

Das Prüfsiegel bedeutet: Pro Tag geht die Uhr höchstens 4 Sekunden nach und 6 Sekunden vor. Rolex hält neuerdings strengere Standards ein: zwischen -2 bis +2 Sekunden.

Wir kennen unsere Stammkunden, die Piloten. Die hassen es, wenn ihre Uhren nachgehen. Deshalb stellen wir unsere Werke so ein, dass sie zwischen 0 und 6 Sekunden am Tag vorgehen. Wir sind also längst strenger mit uns als die COSC. So argumentieren wir gern: Was gut für einen Piloten ist, ist auch gut für Nicht-Piloten – von denen kaufen ja auch viele eine Breitling.

Apropos: Hatten Sie einen Pilotenschein, als Sie bei Breitling anfingen?

Nein, den habe ich erst 1999 gemacht. Wir haben zwei Standorte in der Schweiz, die Strecke dauert mit dem Firmen-Hubschrauber weniger als eine Viertelstunde. Manchmal fliege ich mit Herrn Schneider zusammen.

Und wer steuert?

Auf dem Hinweg ist er Pilot und ich Co-Pilot. Auf dem Rückweg umgekehrt. Das ist in der Fliegerei so üblich.