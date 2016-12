IPO-Bilanz: Unternehmen meiden die Börse

16. Dez 2016 , Kai Beller

2016 war kein gutes Jahr für Börsengänge - weder in Europa noch in den USA. Außerdem: Tech-Chefs bei Trump und US-Zinserhöhung

2016 war kein guter Jahrgang für Börsengänge. Das IPO-Barometer der Unternehmensberatung EY zählt für den Börsenstandort Frankfurt nur acht Neuemissionen. 2015 lag die Zahl fast doppelt so hoch. Die Unternehmen, die in diesem Jahr den Gang an die Börse wagten, sammelten 5,2 Mrd. Euro ein. Das waren gut 2 Mrd. Euro weniger als im Vorjahr.

Die Bilanz wäre noch schlechter ausgefallen, wenn nicht mit der RWE-Ökostromtochter Innogy ein größerer IPO die Ausbeute aufhübschen würde. Innogy erlöste mit dem Börsengang 4,6 Mrd. Euro. Die anderen Börsengänge waren vom Volumen her viel kleiner. Nur der Windanlagenbauer Senvion und der Arzneimittelversender Shop Apotheke nahmen bei ihren IPOs mehr als 100 Mio. Euro ein.

Die Gründe für die Zurückhaltung der Unternehmen sind laut EY vielfältig und betreffen nicht nur Deutschland. Politische Unsicherheiten durch den Brexit und die Präsidentenwahl in den USA hätten die Firmen abgeschreckt. In Europa hätten viele Börsenkandidaten nach dem Nein der Briten zur EU ihre Pläne auf Eis gelegt. Andere „entschieden sich für alternative Transaktionen - etwa einen Verkauf an strategische Investoren oder Beteiligungsfirmen", sagte EY-Experte Martin Steinbach.

Rückgänge waren auch in den USA zu verzeichnen. Die Zahl der Transaktionen sank um 36 Prozent auf 112 IPOs. Laut EY war es das schlechteste IPO-Jahr seit dem Krisenjahr 2009. Etliche Unternehmen hätten den Ausgang des Duells um die Präsidentschaft zwischen Donald Trump und Hillary Clinton ab.

Die meisten Börsengänge gab es mit 641 in Asien. Schwerpunkt war China mit 331 IPOs, was allerdings einen Rückgang um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das Emissionsvolumen schrumpfte sogar um 37 Prozent auf 21,3 Mrd. Dollar. Der größte Börsengang des Jahres fand trotzdem in der Volksrepublik statt: Die Postal Savings Bank of China erlöste mit ihrem IPO 7,1 Mrd. Euro.