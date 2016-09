Blackberry gibt den Blackberry auf

30. Sep 2016 , Kai Beller

Als Martin Blessing im Frühjahr den Chefposten bei der Commerzbank an seinen Nachfolger Martin Zielke übergab, erweckte er den Eindruck, ihm ein gesundes Unternehmen zu hinterlassen. Zum Abschied gab es einen Milliardengewinn und für die Aktionäre nach langer Durststrecke wieder eine Dividende von 20 Cent je Anteilsschein. Capital-Kolumnist Bernd Ziesemer sprach damals von einer Abschiedsfalle: „Auf die grandiosen Abschiedszahlen des einen Chefs folgen deshalb in der Wirtschaft mit schöner Regelmäßigkeit die gruseligen Antrittszahlen des anderen Chefs.“

Er sollte Recht behalten. In dieser Woche präsentierte Zielke seine Strategie „Commerzbank 4.0“. Das klingt nach Aufbruch und Digitalisierung, der Inhalt allerdings weniger. 9600 Stellen will die Bank bis 2020 streichen. Immerhin sollen auf „Wachstumsfeldern“ auch 2300 neue Jobs entstehen. „Der Stellenabbau ist ein tiefer Einschnitt und ein schmerzhafter Prozess für die Bank und jeden Betroffenen. Er ist aber notwendig, um die Bank zukunftsfähig zu machen“, sagte Zielke.

Die Zukunft liegt für den Commerzbak-Chef in den Sparten „Privat- und Unternehmerkunden“ sowie „Firmenkunden“. Trennen will sich das Geldhaus dagegen von Geschäftsfeldern, „in denen wir für uns keine Zukunft sehen“. Betroffen ist vor allem das Investmentbanking. Durch den Umbau will die Commerzbank Kosteneinsparungen von 1,1 Mrd. Euro erzielen. Zunächst verursachen Umstrukturierung und Jobabbau aber Kosten. 2017 und 2018 seien Übergangsjahre, die durch eine niedrige Rentabilität gekennzeichnet seien, sagte Finanzvorstand Stephan Engels. Erst 2019 soll es wieder aufwärts gehen. Für die Aktionäre heißt das: vorerst keine Dividende.

Und „4.0“? Die Bank will bis 2020 in Deutschland zwei Millionen Neukunden gewinnen. „Insbesondere der weitere Ausbau der digitalen Multikanalbank und innovative Produkte wie eine neue digitale Ratenkreditplattform und ein digitales Asset Management inklusive Robo-Advising sollen das Wachstum vorantreiben“, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Und auch ihr Filialnetz will das Institut weiter pflegen.