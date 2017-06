Bin ich noch der Richtige für meinen Job?

18. Jun 2017 , Hermann Arnold

Vor drei Jahren bin ich als Geschäftsführer von Haufe-umantis zurückgetreten. Seit ich diese Position innehatte, hinterfragte ich mich regelmäßig , ob ich der Richtige bin für die kommenden Herausforderungen. Durch ein Schlüsselerlebnis wurde mir eines Tages klar, dass eine andere Person das Unternehmen künftig besser führen würde als ich. Wir hatten zwei wichtige Projekte zu stemmen, eines verantwortete mein Kollege Marc Stoffel, eines ich. Seines war nachhaltiger erfolgreich. Warum? Marc hat sein Team deutlich stärker als ich in die Verantwortung genommen – ich wollte mein Team nicht mit noch mehr Arbeit belasten. Doch Marcs Projektgruppe war trotz dem Zusatzaufwand wesentlich engagierter bei der Sache und nahm den Erfolg als gemeinsame Leistung wahr. Da habe ich gemerkt: Das ist der Führungsstil, den wir für die nächste Wachstumsphase brauchen. Einen, der Mitarbeiter stärker in die Verantwortung nimmt und sie fordert – und sie nicht aus falscher Rücksicht schont.

Sind Ihnen schon einmal Gedanken wie diese durch den Kopf gegangen: Werde ich den Anforderungen an meinen Job eigentlich noch gerecht? Kann ich nach wie vor alle Projekte zufriedenstellend erledigen? Bin ich noch die oder der Richtige für meine Position? Solche Fragen kommen manchmal hoch – und nicht selten verdrängen wir sie schnell wieder. Denn sollten sie nicht mit voller Überzeugung bejaht werden können, sind sie zunächst unangenehm. Es wird offensichtlich, dass Handlungsbedarf besteht. Die Konsequenzen würden aber unter Umständen Prestige- und Machtverlust bedeuten. Dann doch lieber in der gewohnten Position bleiben? Wahrscheinlich würde uns das nicht weiterbringen. Vielmehr wären wir wohl unzufrieden, wenn wir das Gefühl haben, unseren Job nicht gut zu machen.

Mein Nachfolger war mein Vorgesetzter

Hätte ich mir diese Fähigkeiten selbst aneignen und mich so zu einem Geschäftsführer für die nächste Phase unseres Unternehmens weiterentwickeln sollen? Meines Erachtens nein, denn meine Stärken liegen in der Unternehmensgründung. Ich bin der Pionier, der neue Wege einschlägt und mit seinem Team begeht. Damit kann ein junges Unternehmen gut geführt werden. Wenn es aber wächst, werden andere Kompetenzen wichtiger. Es geht dann darum, Mitarbeitern ein gutes Umfeld zu schaffen, sie zu fördern, aber auch zu fordern. Das entspricht der Führungspersönlichkeit von Marc – ich trat daher zurück und schlug ihn zur Wahl für die Position des Geschäftsführers vor; mit deutlicher Mehrheit wurde er von den Mitarbeitern ins Amt berufen.

Ein gutes Jahr lang arbeitete ich nach meinem Rücktritt in der Produktentwicklung. Während dieser Zeit sammelte ich enorm wertvolle Erfahrungen. Ich war erstmalig Mitarbeiter ohne formelle Führungsverantwortung, mein Nachfolger war nun mein Vorgesetzter. Das war zunächst gewöhnungsbedürftig – und manche Situationen kratzten offen gestanden an meinem Ego. Etwa, als ich mich zusammen mit Marc kurz vor meinem Rücktritt mit Geschäftspartnern traf. Im Gespräch wandten sie sich wie gewohnt vorrangig an mich – bis ich ihnen mitteilte, dass in Kürze Marc meine Position als Geschäftsführer übernehmen würde. Was dann geschah? Die Geschäftspartner sprachen nun fast ausschließlich mit Marc, ich spielte keine Rolle mehr. Durch dieses Schlüsselerlebnis erkannte ich, wie sehr wir Führungskräfte denken, alle Aufmerksamkeit wird uns aufgrund unserer Persönlichkeit und Kompetenz zuteil. Doch tatsächlich ist es so, dass Macht und Anerkennung hauptsächlich auf der Rolle basieren, die wir als Führungskräfte einnehmen.