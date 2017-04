Bierdeckel vs. Ducati

27. Apr 2017 , von Nils Kreimeier

Long: Bierdeckel

Fast 15 Jahre ist es nun her, dass der CDU-Politiker Friedrich Merz forderte, jeder müsse seine Steuererklärung auf einem Bierdeckel verfassen können. Daraus wurde natürlich nichts, aber US-Präsident Donald Trump, ein Spezialist für scheiternde Ankündigungen, treibt dieses Konzept nun auf die Spitze: Nicht die Steuererklärung selbst, sondern schon sein Steuerkonzept an sich findet auf kleinstem Raum Platz. Und scheint zudem am Tresen entworfen zu sein. Etwa 250 Wörter umfasst das "phänomenale" (Trump) Dokument, das im wesentlichen auf eine Senkung der Unternehmenssteuer von 35 auf 15 Prozent hinausläuft. Tipp: Da angesichts der Entschlussfreudigkeit der US-Republikaner diesem Entwurf noch viele weitere folgen werden, unbedingt Bierdeckel ordern!