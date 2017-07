Beim Wein spielt Grösse keine Rolle

05. Jul 2017 , Lettie Teague, Wall Street Journal

Doch tatsächlich gibt es für diese Regel der Wein-Snobs zahlreiche Ausnahmen. Viele gute, ja sogar weltberühmte Weine stammen aus großen Kellereien. Umgekehrt gibt es richtig miese Weine, die in geringen Mengen von Herstellern produziert werden, die nur eine One-Man- oder One-Woman-Show sind. Was also sind die wirklichen Vorzüge von klein versus groß?

Die Philosophie eines Wein-Snobs könnte man in sechs Worten zusammenfassen: Groß ist schlecht, klein ist gut. Für Weinhersteller, die bei Händlern, Sommeliers und Sammlern, die das Wort „Boutique“ im Mund führen, mit der geringen Menge ihrer Produktion werben, ist klein ein Synonym für Qualität. Auf der anderen Seite wird groß automatisch als schlecht verstanden. Demnach muss jeder Wein, der von einem großen Winzer in großen Mengen produziert wird, ganz sicher das Ergebnis maschineller Produktion mit angeschlossenem Marketingteam sein – und nicht das Produkt einer engagierten Familie.

Ein kleiner Hersteller kümmert sich wahrscheinlich selbst um sein Produkt und hat deshalb nach landläufiger Meinung auch eine größere Kontrolle über den gesamten Prozess. Als ich beispielsweise den bekannten Cornas-Produzenten Olivier Clape in der nordfranzösischen Rhône-Region anrief, war er gerade draußen zum Pflügen. An seiner Stelle antwortete seine Frau Geneviève. Und schließlich noch: Wenn es einen Wein nur in begrenzter Menge gibt, können ihn nur ein paar glückliche Kunden kaufen – was dazu führt, dass man eine gewisse Zufriedenheit spürt, wenn man sich eine Flasche sichern kann. Als ich eine Flasche von Clapes Saint-Péray (388 Kartons) erwarb, äußerten prompt gleich zwei Verkäufer ihre Bewunderung für meine Wahl.

Testgelände Burgund

Natürlich haben kleine Winzereien aber auch ihre Kehrseiten. Ihre finanziellen Mittel sind begrenzt und ihre Bestände kleiner und anfälliger, wenn das Wetter schlecht ist. Sie haben keine alternativen Bezugsmöglichkeiten in anderen Regionen oder Weingütern, wenn ihnen etwa der Hagel ihre Ernte nimmt.

Größere Hersteller haben in solchen Situationen mehr Möglichkeiten: Wenn etwas schief geht, haben sie die Ressourcen, auf die Probleme zu reagieren. Diese Anbieter haben in der Regel mehrere Weinberge, mehrere Winzereien und Zugang zu teurer Technologie. Sie können einen Wein herstellen, der von Jahr zu Jahr beständig ist. Anthony Walkenhorst, Winzer bei Kim Crawford in Marlborough in Neuseeland, formuliert es so: „Wir versuchen, die Abweichung so gering wie möglich zu halten.“ Allerdings, fügt er hinzu, „am Ende bestimmt natürlich Mutter Erde“.

Kim Crawford ist der erfolgreichste neuseeländische Sauvignon Blanc in den USA. Das Unternehmen produziert rund 1,5 Millionen Kartons pro Jahr. Der Wein ist beständig und mit 14 Dollar die Flasche bezahlbar – und gut gemacht. Er lässt sich auch in Weinläden und Lebensmittelgeschäften gut finden. Ich habe Freunde, die auf diese Marke schwören. Und wie der geschätzte englische Weinautor Hugh Johnson in seinem Buch „Über Wein“ schreibt: „Vielen Leuten eine Freude zu bereiten, ist an sich eine Tugend.“