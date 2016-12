33 überraschende Fragen zum autonomen Fahren

09. Dez 2016 , Horst von Buttlar

1. Worüber werden wir im Auto eigentlich streiten, wenn keiner mehr mehr falsch abbiegt, zu dicht auffährt oder schnell fährt?

2. Werden Einpark-Witze über Frauen aussterben?

3. Werden unsere Kinder und Enkel noch wissen, was ein „Geisterfahrer“ ist?

4. Werden sie das Verb „sich verfahren“ noch kennen?

5. Was machen wir mit der Zeit, in der wir keinen Parkplatz mehr suchen?

6. Werden wir noch Strafzettel bekommen – und wenn ja, wer muss sie bezahlen?

7. Wenn nein: Wie viele Arbeitsplätze werden in der Strafzettel-Produzentenindustrie verloren gehen?

8. Und was machen wir mit dieser Behörde in Flensburg?

9. Wie viele Einnahmen gehen dem Staat verloren, wenn niemand mehr geblitzt wird?

10. Und was machen die Hersteller von Blitzgeräten?

11. Was bringen die privaten Radiosender für Inhalte, wenn sie nicht mehr „Flitzerblitzer“ und Staus melden?

12. Wird es Algorithmen geben, die auf der Autobahn Lichthupe und linken Blinker benutzen, wenn auf der linken Spur ein Ford Fiesta kriecht?

13. Oder kriecht eh keiner mehr, weil alle 120 km/h fahren?

14. Was machen wir mit dem überschüssigen Testosteron der Menschen, die früher 240 km/h gefahren sind?

15. Werden autonome Autos an der Ampel den Motor aufheulen lassen?

16. Wem zeigen wir an der Ampel den Vogel – dem Fahrer oder dem Computer oder werden wir einfach keinen Vogel mehr zeigen?

17. Wenn alle gleich schnell fahren, warum brauchen wir dann noch schnelle Autos?

18. Wenn alle korrekt fahren, weil der Computer die Regeln befolgt, brauchen wir dann noch Straßenschilder?

19. Brauchen wir noch Fahrschulen?

20. Wie können Teenager mit 18 ihren Freunden zeigen, wie cool sie sind?

21. Oder können jetzt einfach alle in die Disco, und das selbstfahrende Auto bringt alle sicher hin und zurück?

22. Werden also die Kreuze neben Bäumen an der Straßenseite, die an Unfälle erinnern, endlich verschwinden?

23. Wird unsere Welt friedlicher und lustiger, wenn wir nicht mehr über die Frage streiten müssen, wer trinken darf und wer fahren muss?

24. Werden wir also in Summe alle wieder mehr Alkohol trinken?

25. Und sogar einen Absacker auf der Rückfahrt?

26. Wissen Google, Apple, VW, BMW und so weiter, wenn Teenager im Auto knutschen?

27. Werden Computer Eltern warnen, wenn ein Typ Ihre Tochter im Auto flachlegt?

28. Werden in Filmen eigentlich noch Verfolgungsjagden stattfinden?

29. Okay: Welches selbstfahrende Auto würde über eine Klippe fahren?

30. Gibt es also endlich keine neue Folge mehr von „The Fast And The Furious“?

31. Wird es Freizeitparks geben, in denen man bezahlt, wenn man einfach nur mal wieder selbst fahren will?

32. Könnten sich Länder im Tourismus darauf spezialisieren, nicht-autonomes Fahren anzubieten?

33. Und die Millionen Pendler: Was bitte schön macht Ihr mit der vielen Zeit, wenn Ihr morgens nur noch 30 statt 90 Minuten in die City braucht?