Jochen Schweizer: Ducati 900

Jochen Schweizer mit der Ducati 900 Darmah in seinem Münchner Büro. Der Unternehmer verkauft „Erlebnisse“, die jährlich von Hunderttausenden Kunden gebucht werden – vom Fallschirmsprung bis zur Panzerfahrt. 2017 wird in München die Jochen Schweizer Arena eröffnet, mit Bodyflying-Anlage und stehender Welle zum Surfen.

Der Extremsportler, Abenteurer und Event-Unternehmer Jochen Schweizer glaubt ans Schicksal. Immer wieder haben sich in seinem Leben Kreise geschlossen: Auf die Stunde genau zehn Jahre nach einem fast tödlichen Unfall mit einem Wildwasserkajak zum Beispiel wurde sein Sohn geboren.

Auch als er Mitte der 90er-Jahre unter einem Haufen Kartoffelsäcke in einer angemieteten Scheune ein altes Motorrad entdeckte, schloss sich ein Kreis. Das Motorrad war „Die Unerreichbare“ – so hatte er früher die Ducati genannt, als er mit 20 Jahren auf seiner gebrauchten Yamaha RD 250 durch den Odenwald fuhr. Schon damals liebte Schweizer, der das Bungeespringen in Deutschland populär gemacht hat, das Risiko: „Meine Motorradstiefel waren immer an den Seiten offen“, sagt er – von der Schräglage in den Kurven.

Wenn er aber auf seiner Yamaha von einer Ducati überholt wurde, trieb ihm der Sound des italienischen Superbikes einen Schauer über den Rücken. „Damals konnte ich es mir gar nicht vorstellen, einmal ein solches Bike zu besitzen“, sagt er. Es galt als der Ferrari unter den Motorrädern – schnell, technisch brillant und ähnlich teuer.

Schweizer musste sich als Schüler den Lebensunterhalt selbst verdienen, sammelte Pfandflaschen, verkaufte T-Shirts, lichtete Jungwälder aus („Das war Training und Gelderwerb in einem“). Heute arbeiten 280 Mitarbeiter für seine Münchner Erlebnisagentur. Und im Büro-Loft steht die Ducati 900 Darmah, die er dem Bauern vor 20 Jahren abgekauft hat.