"Trumps Vorstellung von Aussenhandel ist Unsinn"

27. Mär 2017 , von Georg Fahrion

Herr Südekum, was halten Sie von Donald Trumps Forderung, Deutschland solle seinen Außenhandelsüberschuss reduzieren?

Trump hat eine völlig falsche Vorstellung von Außenhandel. Er sieht das so: Ein Überschuss ist gut, die Deutschen sind erfolgreich, die verkaufen mehr. Ein Defizit ist für ihn dagegen ein Zeichen von Schwäche. Diese Sichtweise ist völliger Unsinn. Deutschland hat vor allem deshalb einen hohen Überschuss, weil wir viel sparen und viel Geld im Ausland anlegen. Die USA haben ein Defizit, weil sie extrem viel konsumieren, also Güter importieren, und weil die ganze Welt bei ihnen investieren will. Die USA gelten eben als sicherer Hafen. Wenn Trump die USA mit Strafzöllen abschotten würde, dann würde sich am Defizit wenig ändern. Es kommt auf anderen Wegen zustande: durch Ersparnis, Investition und Konsum.

An der Bilanz lässt sich durch politische Entscheidungen also nichts drehen?

Das stimmt so auch wieder nicht. Wir müssen uns schon fragen, weshalb wir so viel im Ausland und so wenig im Inland investieren. Woran liegt das? Einige Wirtschaftsbereiche in Deutschland sind überreguliert, etwa der Dienstleistungssektor. Das sagt auch die OECD jedes Jahr aufs Neue. Manche modernen Dienstleistungen – Uber, Airbnb – finden in Deutschland praktisch nicht statt. Das führt zu höheren Preisen für die Verbraucher. Und eben auch dazu, dass Investitionen in diese Märkte in Deutschland ausbleiben.

Was ist mit Investitionen der öffentlichen Hand?

Die sind dringend erforderlich, gerade im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Was beispielsweise das Glasfasernetz angeht, ist Deutschland praktisch Schlusslicht in Europa. Teils reichen die öffentlichen Investitionen nicht einmal aus, um die Abschreibungen auszugleichen. Allerdings liegt die Zuständigkeit dafür oft auf der Ebene der Gemeinden. Dafür müsste der Bund mehr Geld zu den Kommunen verschieben, und generell mehr Geld in die Hand nehmen. Wenn der Staat sich ohnehin zum Nulltarif finanzieren kann, sollte er den Haushaltsüberschuss von rund 23 Mrd. Euro nicht ausgerechnet dafür nutzen, Schulden zu tilgen. Darüber hinaus sollte er die Steuern senken, um den privaten Konsum anzuregen.