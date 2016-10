Apple wird normal

28. Okt 2016 , Kai Beller

Apple ist in der Normalität angekommen. Die Zeiten als der IT-Hersteller Fans mit seinen Neuheiten und Investoren mit seinen Zahlen begeisterte, sind längst vorbei. In dieser Woche konnte der Konzern weder mit seiner Bilanz und seinem Ausblick noch mit neuen MacBooks überzeugen. Dabei ist der Konzern immer noch ein hochprofitables Unternehmen, doch der Glanz vergangener Zeiten ist weg.

Bereits das dritte Mal in Folge war der Quartalsumsatz des iPhone-Herstellers rückläufig. Für das laufende Quartal ist Apple aber wieder optimistischer. Die Erlöse sollen zwischen 76 und 78 Mrd. Dollar liegen, das wäre etwas mehr als die 75,9 Mrd. Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen verweist auf die hohe Nachfrage nach dem Modell iPhone 7 Plus, bei dem es sogar zu Lieferengpässen kommen könne.

Apple ist abhängig von den Erlösen aus dem Verkauf der Smartphones, die für gut zwei Drittel des Gesamtumsatzes stehen. Schwächelt diese wichtige Sparte, bekommt der Konzern insgesamt Probleme. Daran werden auch die neuen Notebooks nicht ändern, die in dieser Woche vorgestellt wurden. Die neuen MacBooks sind dünner als ihre Vorgänger und verfügen über ein neues Bedienkonzept. Statt der Funktionstasten an der Tastatur verfügen die Apple-Rechner über eine Touchscreen-Leiste, die angepasst an die jeweilige Anwendung bestimmte Bedienelemente zur Verfügung stellt.

Neuen Schwung für die Apple-Aktie brachten die neuen Produkte nicht. Seit der Vorstellung der Quartalsbilanz steht der Titel unter Druck, daran änderte auch die Neuheiten-Show nichts.

Außerdem wittert ein alter Rivale Morgenluft: Microsoft stellte in dieser Woche zwei neue „Surface Studio“-PCs vor. Mit den 3000 Dollar teuren Rechnern will der Softwarekonzern Designer, Mediengestalter und Ingenieure ansprechen, die bisher zur treuen Apple-Kundschaft zählt. Vor allem greift Microsoft an einem Punkt an, der bisher für Apple reserviert schien: der Innovationsführerschaft.