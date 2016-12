Air Force One - die fliegende Regierungszentrale

Air Force One in Berlin. Die Flugzeuge, die Präsident Obama befördern, sind schon seit den 1990er Jahren in Betrieb. Auch Donald Trump wird mit ihnen fliegen müssen. Die neuen Modelle würden erst ab 2024 zur Verfügung stehen.

Bis 2024 sollen zwei neue 747-8 von Boing bereitgestellt werden. Donald Trump sind die Flugzeuge jetzt aber zu teuer. Bei Twitter hat er deshalb am Dienstag gefordert, die Bestellung zu stoppen.

Vom Flugzeug aus kann der Präsident seinen Regierungsgeschäften nachgehen. Hier Barack Obama bei einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Hollande aus seinem Büro an Board der Air Force One.

Obama beim Verlassen der Maschine, Soldaten salutieren und das Auto des Präsidenten steht schon bereit. Die Abläufe ähneln sich egal, wo der Präsident zu Besuch ist.

Für kürzere Strecken nutzen US-Präsidenten den Helikopter Marine One. Auch hier ist eine Neuanschaffung geplant: Bestellt sind Hubschrauber vom Typ Sikorsky S-92.

Die Präsidentenmaschine hat einen legendären Ruf. Hier schütteln sich zwei ehemalige Präsidenten die Hände: Jimmy Carter und Gerald Ford auf dem Weg zur Beerdingung des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat in Kairo.

Das Cockpit der Special Air Mission (SAM) 26000, Air Force One von John F. Kennedy. In dieser Maschine wurde Kennedy's Leiche nach dem Attentat in Dallas ausgeflogen.

Der militärische Berater des Präsidenten ist immer in dessen Nähe. Hier spricht Präsident Richard Nixon an der Bar der Air Force One während eines Flugs mit seinen Beratern - sie befinden sich auf dem Weg zu in Vietnam stationierten Truppen.

Präsident Lyndon Johnson bei einer Besprechung an Board der Air Force One. Seine Frau Lady Bird ist beim Essen zu sehen (rechter Bildrand). Für die First Family gibt es an Board eigene Räumlichkeiten. Insgesamt finden mehr als 90 Personen Platz in der heutigen Air Force One.

Pressekonferenzen über den Wolken sind kein Problem - auch Pressevertreter finden in der Air Force One Platz. Hier der ehemalige Präsident Bill Clinton bei einem Statement mit Hussein I, dem ehemaligen König von Jordanien auf dem Weg nach Ägypten.