Die skurrilsten USB-Sticks

23. Mai 2017 , Capital-Redaktion

Als die ersten USB-Sticks im Jahr 2000 auf den Markt kamen, war die Speicherkapazität klein und der Preis hoch. Mit gerade mal acht Megabyte würden heute nicht mal ein Foto hoher Auflösung auf den Wechseldatenträgern Platz finden. Die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile gibt es für wenig Geld viel Speicherplatz. 128 Gigabyte sind keine Seltenheit. Und gerade auf den Markt gekommen ist sogar einen USB-Stick mit zwei Terabyte – der Data Traveler Ultimate Generation Terabyte von Kingston. Auf den Stick passen etwa 70 Stunden Videos im 4K-Format oder 256.000 Fotos in der 16-MB-Variante, wie der Hersteller vorrechnet. Das Datenmonster kostet allerdings auch knapp 1600 Euro.

Aber nicht nur die Technologie hat sich drastisch verändert, auch das Design. Damit der eigene USB-Stick unter den dutzenden uniformen Datenträgern hervorsticht, die in den Schubladen etlicher Schreibtische lagern, gehen immer mehr Unternehmen dazu über, das Speichermedium zu verkleiden. Besonders beliebt ist das in der PR-Branche. Und so erreichen auch die Capital-Redaktion immer skurrilere USB-Sticks, mal edel, mal verspielt, mal purer Nonsens. Hier eine Auswahl.