4 Tricks für mehr iPhone-Speicherplatz

23. Mai 2017 , Joanna Stern, Wall Street Journal

Relativ kleine Fotos oder Apps zu löschen ist keine Lösung. Um herauszufinden, was am meisten Platz verbraucht, gehen Sie zu Settings > General > Storage + iCloud Storage > und dann zu > Manage Stores.

Fotos

Sehr wahrscheinlich sind Fotos und Videos Ihre größten Platzfresser. Die naheliegende Lösung ist, sie in die Cloud hochzuladen, etwa in Google Photos oder Apple Fotos, und dann auf dem Telefon zu löschen.

Apple Photos verfügt über eine „Optimized iPhone Storage“- Einstellung, die sich in Ihren iPhone-Einstellungen befindet und Originale vom Handy entfernt, sobald sie in die iCloud hochgeladen wurden. Ähnlich funktioniert es mit der Google Photos App, in der Sie „Free Up Space“ auswählen können, um Fotos zu löschen, von denen Sie bereits ein Backup haben.

Wenn Sie aber eine schnellere, nicht-cloudbasierte Methode wollen, würde ich den iXpand USB Stick von SanDisk vorschlagen. (Er ist in vier verschiedenen Speichergrößen erhältlich, die 64 GB-Variante kostet 60 Dollar). Stecken Sie den Stick in Ihr iPhone, laden Sie die SanDisk-App herunter, und schon können Sie die Fotos rüberschieben. (Mich hat es vier Minuten gekostet, 400 Fotos zu verschieben.) Stecken Sie den Stick anschließend in einen Computer, um die Fotos lokal oder bei Ihrem bevorzugten Cloud Service zu speichern.