6 Regeln für einen ergiebigen Arbeitstag

12. Sep 2017 , Anna Pointinger

#1 Den Tag vorplanen

Produktives Arbeiten fängt schon morgens beim Aufstehen an. Wer bereits sehr früh in Stress verfällt, wird wohl den Tag über eher unproduktiv sein. Sie sollten also am besten schon morgens wissen, was sie tagsüber alles erledigen müssen. Schreiben Sie sich zu diesem Zweck eine schaffbare To-Do Liste, die Sie der Reihe nach abarbeiten können. Tipp: Am besten beginnen Sie mit den größten Herausforderungen, dann sind Sie frei für alle weiteren Aufgaben, die auf Sie warten.