Fliegende Autos und andere Abenteuer

01. Mai 2017 , von Nils Kreimeier

Bei der Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalens denkt man eher nicht an Luxus-Schuhe, obwohl auch sie demnächst eine Menge Aufmerksamkeit bekommen wird. Immerhin ist in knapp drei Wochen Wahl im größten deutschen Bundesland. Und da sieht es plötzlich gar nicht mehr so gut aus für Krafts regierende SPD. In einer neuen Umfrage hat die CDU gleich gezogen mit den Sozialdemokraten, ein paar Prozentpünktchen noch und es würde sogar reichen für eine schwarz-gelbe Koalition. So ganz überraschend ist das nicht: Kraft hat das Land so heruntergewirtschaftet, dass nicht einmal ein Paar Jimmy Choos dem Ganzen noch Glanz verleihen könnte.

Jimmy Choo! Die meisten Männer denken, die Rede sei von einem Linksverteidiger der US-Nationalelf, aber Frauen wissen, dass es hier eher um den Lionel Messi unter den Schuhherstellern geht. Das Unternehmen soll jetzt verkauft werden, der Eigentümer JAB Luxury GmbH will sich von seiner Beteiligung ebenso trennen wie von der an der Luxusmarke Bally. Die Folge: In den kommenden Wochen und Monaten wird unablässig über Luxus-Schuhe geredet, getratscht und geschwärmt werden. Das ganze Segment wird einmal mit dem Glanzfilm der öffentlichen Aufmerksamkeit überzogen. Also: Daumen hoch!

Fast 15 Jahre ist es nun her, dass der CDU-Politiker Friedrich Merz forderte, jeder müsse seine Steuererklärung auf einem Bierdeckel verfassen können. Daraus wurde natürlich nichts, aber US-Präsident Donald Trump, ein Spezialist für scheiternde Ankündigungen, treibt dieses Konzept nun auf die Spitze: Nicht die Steuererklärung selbst, sondern schon sein Steuerkonzept an sich findet auf kleinstem Raum Platz. Und scheint zudem am Tresen entworfen zu sein. Etwa 250 Wörter umfasst das "phänomenale" (Trump) Dokument, das im wesentlichen auf eine Senkung der Unternehmenssteuer von 35 auf 15 Prozent hinausläuft. Tipp: Da angesichts der Entschlussfreudigkeit der US-Republikaner diesem Entwurf noch viele weitere folgen werden, unbedingt Bierdeckel ordern!

Here vs. Klaus Kleinfeld

Long: Here

Es gibt so Dinge, die nimmt man einfach gerne mit: Weil neue Partner beim Kartendienst Here einsteigen, schnellt dessen Bewertung in die Höhe. Das wiederum kommt denen zugute, die bereits bei Here beteiligt sind. Vor allem den deutschen Autobauern, die sich mit Here gegen Attacken aus dem Silicon Valley rüsten wollen. Daimler und BMW können nun deutlich aufgeblähte Konzernergebnisse präsentieren, was ja immer klasse aussieht. Und bis geklärt ist, ob das Ding sich gegen Google Maps und die Apple-Navigation durchsetzt, stellen wir eh alle auf Hoverboards um.

Short: Klaus Kleinfeld

Was für eine Wirkung doch auch im Jahr 2017 noch der gute alte Brief entfalten kann! Einen solchen schickte der frühere Siemens-Chef Kleinfeld an den Hedgefonds-Manager Paul Singer. Singer wollte Kleinfeld von seinem Posten im US-Konzern Arconic verjagen, was diesen zu einer Kontaktaufnahme veranlasste. Es geht in dem Schreiben um Gesänge in Springbrunnen, Indianer-Kopfschmuck und irgendwie auch um Fußball. Jedenfalls lag dem Brief ein Original-WM-Fußball von 2006 bei. Singer verstand das wirre Geschreibsel als das, was es vermutlich war, nämlich als Drohung, einstige Eskapaden öffentlich zu machen. Nun ist stattdessen der Brief öffentlich und Kleinfeld seinen Job los. Und man wüsste doch zu gern, was mit diesem Indianerschmuck auf sich hatte.