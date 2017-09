4 Regeln fürs Styling beim Vorstellungsgespräch

08. Sep 2017 , Anna Pointinger

Mit oder ohne Krawatte, feine Hose oder doch lieber Jeans? Die Wahl der richtigen Kleidung für das Vorstellungsgespräch ist gar nicht so einfach. Ein Bewerbungsgespräch ist ein bisschen so, als würden Sie ihre Schwiegereltern kennenlernen: Mit dem ersten Eindruck können Sie viel gewinnen, aber auch viel verlieren. Hier sind die wichtigsten Regeln für einen professionellen Auftritt.

#1 Dresscode des Unternehmens checken

Wer sich im Vorfeld über das Unternehmen informiert hat, wird auch einschätzen können, was die Mitarbeiter dort tragen. Die Kleidung, die Sie für das Vorstellungsgespräch auswählen, muss zum Unternehmen und der ausgeschriebenen Stelle passen. Wer sich bei einer Bank bewirbt, sollte nicht in Turnschuhen und Jeans zum Bewerbungsgespräch erscheinen. Grundsätzlich haben Sie als Bewerber in kreativen Branchen bei der Kleiderwahl etwas mehr Spielraum – für eine Stelle in einer jungen Werbeagentur wäre ein Anzug übertrieben.