"Schokolade kann man nicht online geniessen"

18. Sep 2017 , Capital-Redaktion

Wie sehen die erfolgreichen Marken der Zukunft aus?

Erfolgreich werden diejenigen Marken sein beziehungsweise bleiben, die eine Relevanz für den Verbraucher entfalten, also einen zeitgemäßen Nutzen bieten. Daneben wird die Eigenständigkeit, der so geannte genetische Code von Marken weiter an Bedeutung gewinnen. Denn wenn Marken und ihre Produkte nur das bieten, was andere ebenfalls bieten, werden sie austauschbar, haben keine Existenzberechtigung mehr und werden vom Markt verschwinden.

Wie ändert sich die Rolle des CMOs?

Der CMO muss im Zeitalter des IGO (Anm.: Informations-Geschwindigkeits-Overkill, d.h. alles wird immer mehr und geht immer schneller) verstärkt dafür Sorge tragen, dass die Marke on- wie offline unter Erhalt ihrer Eigenständigkeit und Relevanz richtig aufgestellt ist. Die Herausforderung dabei wird sein, dies sicherzustellen ohne sich alles - wie noch in der Vergangenheit - in Ruhe anschauen und freigeben zu können.

Welche Rolle spielt der CMO in der digitalen Transformation?

Er ist für die Marke und das Marketing Leitplankengeber wie Motivator. Die Marke muss stets ein klares, verlässliches Bild und in der Digitalen Zeit gleichwohl jeden Tag neue Impulse geben. Dafür muss der CMO auch zum (Um-)Organisator werden, das heißt er muss einerseits Teams verzahnen, um sie andererseits unterschiedlich agieren zu lassen, damit die heute erforderliche Geschwindigkeit und Agilität ermöglicht wird.

Bauchgefühl vs. Daten – wie digitalisiert muss Marketing heutzutage sein?

Ein Klares „sowohl als auch“: beides wird benötigt, eine verlässliche Datenbasis, aber weiterhin auch Bauchgefühl, da sich zwar immer mehr, aber eben doch nicht alles erfassen und auswerten lässt. Entscheidend ist jeweils die unternehmerische Sinnhaftigkeit.