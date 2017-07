Trends

10 Filme, von denen Gründer lernen können

05. Jul 2017 , Capital-Redaktion

Sie möchten Ihr eigenes Unternehmen gründen, wissen aber nicht, wie Sie das angehen sollen? Holen Sie sich Inspiration in Filmen und Serien. Seines Glückes Schmied zu sein, ist seit jeher ein Stoff, mit dem sich die Filmwelt beschäftigt. Hier sind die besten Spielfilme, Dokumentationen und Serien für (angehende) Gründer.

The Social Network

© dpa

Die an reale Geschehnisse angelehnte Geschichte über die Gründung von Facebook zeigt, wie Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) es als Student geschafft hat, aus einer Idee ein Milliarden-Unternehmen zu machen, aber auch, welche Steine ihm dabei im Weg lagen und wie das Leben auf den Kopf gestellt wird, wenn man plötzlich ein erfolgreiches Unternehmen leitet.

Forrest Gump

© dpa

Ja, der Film ist aus den 1990ern. Aber auch damals war Forrest Gump (Tom Hanks) schon ein grandioser Erfinder, Investor und Firmengründer (Bubba Gump Shrimp, Apple) - wenn auch in der Regel versehentlich. Manchmal braucht man im Geschäftsleben eben ein bisschen Gelassenheit und die Einsicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist oftmals die halbe Miete. Dazu hat der Film einige schlaue Sprüche zu bieten: „Shit happens.“ Oder: „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt.”

The Wolf of Wall Street

Selfmade-Erfolg der nach hinten losgeht: Börsenmakler Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) gründet seine eigene Firma, um mit Penny Stocks ein Vermögen zu machen. Die unsauberen Geschäfte werden ihm zum Verhängnis: Der frisch gebackene Milliardär verliert sich in Exzessen und Drogen. Schließlich wird er für seine krummen Geschäfte zur Verantwortung gezogen. Eine wahre Geschichte. Und die Moral? Die Wall Street ist ein skrupelloser Ort, Geldgier macht krank, und irgendwie kommt man am Ende scheinbar aber auch mit schmutzigen Geschäften durch.

Jerry Maguire - Spiel des Lebens

© Getty Images

Dass es nicht immer nur einen Weg gibt und es sich lohnt, seinen eigenen Werten treu zu bleiben, zeigt „Jerry Maguire – Spiel des Lebens“. Jerry Maguire (Tom Cruise) arbeitet als erfolgreicher Sportmanager in einer Agentur bis er die von Profitgier gesteuerten Methoden der Branche ankreidet, was seine Entlassung zur Folge hat. Jerry Maguire gründet daraufhin seine eigene Agentur nach seinen Wertvorstellungen.

The Start-up Kids

In dieser Start-up-Dokumentation kommen vor allem junge Gründer zu Wort – sowohl aus den USA als auch aus Europa. Die isländischen Filmemacherinnen Sesselja Vilhjalmsdottir und Vala Halldorsdottir lassen den Zuschauer die Anfänge, zum Beispiel von Vimeo, Soundcloud und Dropbox, miterleben.

The Imitation Game

© dpa

Der Film spielt zwar zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, hält aber auch ein paar Lektionen für das Geschäftsleben von heute parat. Vor allem die, an seine eigenen Ideen zu glauben, egal wie viel Skepsis einem von Anderen entgegenschlägt. Der Mathematiker Alan Turing (Benedict Cumberbatch) wird vom britischen Geheimdienst mit einer besonderen Aufgabe betraut: den als unlösbar geltenden Enigma-Code der deutschen Wehrmacht zu knacken. Er macht sich an die Arbeit und entwickelt zur Entschlüsselung eine neuartige, computerähnliche Rechenmaschine.

Silicon Valley

© dpa

Für all jene, für die das Silicon Valley ein Ort der Sehnsucht ist, könnte die HBO-Serie „Silicon Valley“ eine entmystifizierende Wirkung haben. Klar überspitzt, aber doch auch mit ernst gemeinter Kritik, zeigt die Serie das Leben in der Start-up-Metropole der Welt. Eine Gruppe junger Nerds gründet ein Start-up – natürlich in einer Garage -, das Millionen verspricht. Doch die Konkurrenz lässt nicht lange auf sich warten.

Starting Up USA

Eine Gruppe deutscher Journalisten und Start-up-Unternehmer reist durch die USA und besucht Gründer millionenschwerer deutscher Start-ups, Investoren wie Carsten Maschmeyer und Führungspersönlichkeiten aus Politik und Börse. Heraus kommt eine Dokumentation über das Geheimnis erfolgreicher Unternehmensgründungen.

How to make it in America

Noch eine Serie rund um den American Dream. Die Freunde Ben Epstein (Bryan Greenberg) und Cam Calderon (Victor Rasuk) versuchen sich in der New Yorker Fashion-Szene einen Namen zu machen. Dabei zeigt die Serie vor allem, welche Rolle das Netzwerk in bestimmten Branchen spielt - und wie man am besten mit Geschäftskontakten umgeht.

Das Streben nach Glück

© dpa