Technologie überwindet Grenzen

21. Mär 2017 , von Madeleine Hofmann

Frau Riechert, an Ihrem Lebenslauf fällt auf, dass Sie in vielen Ländern gelebt haben. Sie sprechen sieben Sprachen. Ist die Neugier auf andere Kulturen Ihr Motor?

Ich komme ursprünglich aus Dänemark, bin aber mit elf Jahren zusammen mit meinen Eltern in ein kleines Dorf in Norwegen gezogen. Als Teenager wurde es mir da schnell zu eng, weshalb ich schon früh viel unterwegs war. Ein multikulturelles Umfeld inspiriert mich – deshalb wohne ich jetzt auch in Berlin.

Sie haben in vielen sozialen Projekten gearbeitet, dann aber auch wieder im Bereich Social Responsibility bei Unternehmen wie Coca-Cola oder Samsung. Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Jobs aus?

Mein Job ist es immer, Brücken zu bauen. Damit meine ich nicht nur zwischen Kulturen, sondern auch zwischen Non-Profit und For-Profit-Organisationen, zwischen sozialem und von Kapital gesteuertem. Deshalb habe ich Innovation studiert.

Wann haben Sie gemerkt, dass es in Richtung Zivilgesellschaftliches gehen soll?

Während meiner Zeit bei Samsung habe ich gemerkt, dass bei großen Unternehmen alles immer etwas länger dauert. Mein Projekt dort war zwar erfolgreich, hätte aber für meinen Geschmack noch innovativer sein können, noch wirkungsvoller. Deshalb wollte ich noch weiter studieren, um zu lernen, wie man solche Prozesse verbessern kann. Das hat mich zum Peace Fellowship in Japan gebracht.

Wie hat dieses Studium Ihre Karriere verändert?

Ich hatte anfangs daran gearbeitet, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kulturen zu verbessern und ging durch das Studium zur Verbesserung der gesamten Gesellschaft über. Ich beschäftigte mich damit, wie wir soziale Herausforderungen mit Technologien bewältigen und wie wir die verschiedenen Möglichkeiten zusammenbringen können.

Woher kommt dieses Bedürfnis, die Gesellschaft zu verbessern?

Ich denke, das wurde mir anerzogen. Als Einzelkind wurde ich früh von meinen Eltern zu Treffen mit Freunden mitgenommen und habe an den Diskussionen der Erwachsenen teilgenommen. Ich habe früh gelernt, immer wieder „warum“ zu fragen und neugierig zu sein. Dazu kommt: Ich bin Idealistin. Viele Menschen schieben die gesellschaftliche Verantwortung von sich weg, aber das geht nicht.