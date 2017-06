5 Tipps für den Umgang mit nervigen Kollegen

08. Jun 2017 , Jaline Kabakeris

Jeder kennt sie oder hat schon mal Erfahrungen mit ihnen gemacht. Sie machen so manchen Arbeitstag stressiger und egal wo Sie arbeiten - nervige Kollegen gibt es überall. Hier kommen fünf Tipps, wie man mit den Wichtigtuern, Quasselstrippen und Nervensägen der Arbeitswelt umgeht und sich so zusätzlichen Stress erspart.

1. Keep Cool

Als allererstes: locker bleiben. Die nervige Kollegin oder der wichtigtuende Kollege werden sich höchstwahrscheinlich nicht einfach in Luft auflösen, so sehr man es sich auch wünscht. Steigern Sie sich also nicht in Situationen hinein und lenken Sie Ihre Energie auf etwas, das Ihnen wichtig ist.