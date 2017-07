Die EZB hat ein Kommunikationsproblem

17. Jul 2017 , David Milleker

Heftige Reaktionen auf Draghis Bermerkungen

Was die EZB freilich fürchten muss ist eine Wiederholung der Erfahrung in den USA im Jahr 2013. Damals reichten im Frühjahr schon bloße Gedankenspiele über eine Rückführung der Anleihekäufe aus, um die Zinsen in der Breite schnell und deutlich ansteigen zu lassen. Die Episode wurde als „Taper Tantrum“ bekannt. Den dahinterstehenden Mechanismus kann man vereinfacht so beschreiben: Die Rückführung der Anleihekäufe wurde am Finanzmarkt so übersetzt, dass sich der Erwartungspfad für Leitzinsen deutlich nach vorne verschob – nach dem Motto, wenn die Anleihekäufe erst einmal beendet sind, folgt unmittelbar darauf die erste Zinsanhebung.

Die Übertragung auf andere Laufzeiten oder Risiken sieht dann folgendermaßen aus: Man kann die Rendite für fünf Jahre als Leitzinspfad während dieser Laufzeit und einer Unsicherheitsprämie interpretieren. Das Ende der Anleihekäufe wurde als schneller Pfad zu höheren Leitzinsen bei gleichzeitig höherer Unsicherheit aufgefasst. Mit dem Effekt schnell und deutlich steigender Renditen. Dieser Effekt bildete sich erst dadurch wieder zurück, dass sich die US-Notenbank dann sehr lange Zeit ließ, bis sie auf das Ende der Ankäufe tatsächlich eine Zinsanhebung folgen ließe Mehr als ein Jahr um genau zu sein.

In Anbetracht der Preisentwicklung im Euro-Raum auch bei robuster Konjunktur hat die Europäische Zentralbank allen Grund, nicht in Hektik zu verfallen. Allerdings ist ihr Ende Juni ähnliches passiert wie ihren US-amerikanischen Kollegen zuvor. Die Zinsreaktion auf die Bemerkungen Draghis war heftig genug, um einen Tag später ein Dementi folgen zu lassen. Botschaft: Wir sind falsch verstanden worden.

Realistisch betrachtet, kann die Notenbank aber nicht damit rechnen, dass ein Ende der Anleihekäufe nicht als Einstieg in eine Zinswende verstanden wird. Zumindest zunächst. Dass die Finanzmärkte hier überreagieren und anschließend die Situation neu bewerten, ist keine ganz neue Erkenntnis. Das lässt sich durch Kommunikation allerdings auch nur begrenzt abmildern.