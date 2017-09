Europas Anomalie

08. Sep 2017 , David Milleker

Die Konjunktur in Europa erholt sich. Nur bei der Lohn- und Preissetzung will keine Normalität einkehren. Von David Milleker

Grundsätzlich steht Europa mit diesem Phänomen nicht alleine da. In den USA oder in Japan sieht es ähnlich aus. Auf dem europäischen Festland ist es aber besonders ausgeprägt. Normalerweise, d.h. unter den Bedingungen vor den beiden Krisen, hätte ab 2015 zumindest ein gradueller Aufwärtstrend bei Preisen und Löhnen einsetzen müssen. Er ist aber bislang vollständig ausgeblieben. Das unterscheidet den Euro-Raum deutlich von anderen Wirtschaftsräumen, wo traditionelle Zusammenhänge zwischen Konjunktur und Inflation zwar weniger ausgeprägt, aber zumindest noch ansatzweise vorhanden sind.

Geldpolitische Herausforderung

Eine statistische Analyse der Lohn- und Preissetzung zeigt hier deutliche Änderungen. Auf der Lohnsetzungsseite im Jahr 2010 sowie dann auch im Zuge der beiden Arbeitsmarktreformen 2011 und 2013. Auf der Preissetzungsseite in den Jahren 2010 und 2012.

Insbesondere auf der Seite der Lohnfindungsfunktion zeigen sich für einen gegebenen gesamtwirtschaftlichen Datenkranz nunmehr ein generell abgesenktes Niveau an Lohnsteigerungen und eine kaum noch vorhandene Reaktion auf das Inflationsniveau. Ebenso reagiert die Lohnentwicklung kaum noch auf Änderungen in der Arbeitslosenquote, d.h. der Zusammenhang zwischen beiden ist deutlich flacher geworden, wie in anderen Ländern auch. Umgekehrt wirkt die Preissetzung der Unternehmen heute sensibler auf die Arbeitslosigkeit, allerdings weniger sensibel auf die Lohnentwicklung als vor Krisen und Arbeitsmarktreformen.

Lohn-Preis-Spiralen infolge einer konjunkturellen Überhitzung sind in Spanien also deutlich weniger wahrscheinlich geworden als noch vor 2008. Damit reduziert sich auch deutlich die Gefahr, dass sich der Weg in die Euro-Krise wiederholt und Spanien im Zuge heimischer Inflationsentwicklungen gegenüber dem restlichen Euro-Raum ständig an Wettbewerbsfähigkeit verliert, was sich erst in steigenden Leistungsbilanzdefiziten zeigt und dann im Zuge von Kapitalflucht in einer Kreditklemme und einer tiefen Rezession entlädt.

Umgekehrt wird dies für die Geldpolitik aber zur Herausforderung. Denn es ist keinesfalls gesichert, dass sich die Wirtschaft auf einem Niveau einpendelt, das mit dem Inflationsziel der EZB von „unter, aber nahe zwei Prozent“ vereinbar ist. Eher besteht das Risiko, dass sich die Preissteigerungen in Spanien auf einem Niveau einpendeln, das deutlich darunter liegt.