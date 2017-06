Das französische Jahrzehnt

06. Jun 2017 , Holger Schmieding

Dafür kommt es weniger darauf an, ob Macron sich mit Berlin und anderen Hauptstädten auf eine Reform europäischer Regeln und Institutionen einigen kann. Einige Reformen sind wünschenswert. Ein europäisches Kurzarbeitergeld könnte meines Erachtens kurzfristige Konjunkturschwankungen einzelner Mitgliedsländer der Eurozone abfedern helfen. Mit einem Euro-Investitionsfonds ließen sich vor allem solche Länder fördern, die echte Strukturreformen umsetzen. Und im militärischen Bereich könnte mit gemeinsamen Waffensystemen vermutlich viel Geld gespart oder sinnvoller eingesetzt werden. Aber letztlich kommt es entscheidend darauf an, ob es Macron gelingt, die französische Wirtschaft auf Vordermann zu bringen.

Emmanuel Macron kann es schaffen. Nach seinem fulminanten Sieg bei der Präsidentschaftswahl sagen viele Umfragen dem Senkrechtstarter der europäischen Politik mittlerweile auch eine Mehrheit im Parlament voraus. Sollte er tatsächlich am 11. und 18. Juni die Wahlen zur Nationalversammlung für seine „Republique en Marche“ entscheiden können, dürfte Europa ein fundamentaler Wandel bevorstehen. Frankreich könnte sich anschicken, im kommenden Jahrzehnt Deutschland an der Spitze der wirtschaftlichen und politischen Europaliga abzulösen.

Auch als Reformer hat Macron bereits erhebliche Durchschlagskraft bewiesen. Gemeinsam mit Italien galt Frankreich lange Zeit als schlimmster Reformmuffel in Europa. Aber nach einer eingehenden Analyse der Industrieländerorganisation OECD hat Frankreich schon in den Jahren 2015 und 2016 mehr Fortschritte gemacht als nahezu jedes andere hochentwickelte Land der Welt. Das waren genau die Jahre, in denen Macron als Wirtschaftsminister unter dem ansonsten eher mutlosen Präsidenten Francois Hollande immerhin zwei nennenswerte Reformgesetze durchbringen konnte. Mit dem „Loi Macron“ und dem „Loi El Khomri“ hat Frankreich unter anderem den Ladenschluss gelockert, den Fernbusverkehr liberalisiert, die Entlassungskosten für Unternehmen gesenkt, die 35-Stundenwoche weiter abgemildert und den Unternehmen und ihren Mitarbeitern erste Spielräume für betriebliche Bündnisse für Arbeit eingeräumt.

Macrons Reformpläne können es durchaus mit der deutschen Erfolgsagenda 2010 aufnehmen, die ja ebenfalls aus einer Vielzahl einzelner Schritte bestand. Sofern der französische Präsident tatsächlich einen großen Teil seiner Vorhaben umsetzen kann, dürfte Frankreich zu einem weit attraktiveren Standort für Investitionen werden. Ebenso wie einst in Deutschland mag es einige Jahre dauern, bis die Erfolge spürbar werden. Aber mit seinen vielen Stärken, zu denen eine hervorragende Infrastruktur, eine kompetente Verwaltung und eine in weiten Teilen hoch produktive Privatwirtschaft gehört, hat Frankreich das Zeug dazu, wieder spürbar voranzukommen.

Deutschland und Frankreich tauschten immer wieder die Plätze

Manche Leser mag die These überraschen, dass Frankreich nach einigen Reformen sogar an Deutschland vorbeiziehen könnte. Haben wir Deutschen mit unserer Mentalität und unserer stabilitätsorientierten Wirtschaftspolitik, mit unserer sozialen Marktwirtschaft und unserem dualen Bildungssystem nicht einige Vorteile, die Frankreich oder andere Länder des Mittelmeerraumes nicht bieten können? Vorsicht. Natürlich ist Frankreich anders. Jedes Land hat seine Eigenheiten. Aber das heißt nicht, dass andere Länder nicht auf ihre eigene Art mindestens ebenso erfolgreich sein können wie wir.

Im Laufe der Zeit haben Deutschland und Frankreich immer wieder die Plätze getauscht. Dank der Erhard’schen Reformen von 1948 lag Westdeutschland in den 1950er-Jahren mit Abstand vorne, in den 1960er und 1970er holte dann Frankreich mit höheren Wachstumsraten auf. Nach Helmut Kohls Wende von 1982 hatte die Bonner Republik wieder die Nase vorn, bis Deutschland nach der Wiedervereinigung im Reformstau stecken blieb und immer mehr Unternehmen die Standortflucht ergriffen. Erst seit die Agenda 2010 voll gegriffen hat, während Frankreich unter einem allzu verkrusteten Arbeitsmarkt leidet, hat Deutschland seinen linksrheinischen Nachbarn wieder hinter sich gelassen. Jetzt zeichnet sich der nächste Wechsel ab.

Nichts ist sicher in der Politik. Macron mag zu kurz springen oder sogar scheitern. Deutschland mag sich wie durch ein Wunder neuen Reformen verschreiben und so seinen Spitzenplatz in Europa verteidigen. Aber es spricht vieles dafür, dass in Europa die 2020er-Jahre das Jahrzehnt Frankreichs werden können.