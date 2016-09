Wir haben Krise verlernt

29. Sep 2016 , Sibylle Barden-Fürchtenicht

Im Jahr 2008 fragte Queen Elizabeth die Ökonomen, weshalb sie die heraufziehende Wirtschaftskrise nicht vorhergesagt hätten. Als Reaktion auf diese Krise fragte Václav Havel dann nach der Bedeutung des Wachstums: ‚Weshalb muss ständig alles wachsen?’ Befriedigende Antworten gibt es bis heute auf beide Fragen nicht.

Wir sind heute angreifbar, weil träge geworden. Wir sind weniger widerstandsfähig, weil immer nur in Sicherheit. Wir haben das Kämpfen verlernt, weil wir nur konsumieren. Die Liste ist fortsetzbar. Gute Zeiten scheinen ungeeignet für einen radikalen Richtungswechsel. Erst bei Ausbruch einer Krise, wenn wir in den Abgrund blicken, entfaltet sich die Wahrheit in ihrer ganzen Wucht.

Timothy Geithner, Obamas früherer Finanzminister, liefert den Versuch einer Antwort. Nach seiner Erfahrung sei der Westen extrem anfällig für Krisen, weil man seit 1945 eigentlich nur Frieden und Wachstum kenne. Die Nachkriegsgenerationen seien dem falschen Glauben verfallen, dass alles immer irgendwie gut gehen werde. Bis alles plötzlich schief läuft. Warum muss immer alles wachsen: die Industrie, die Städte, der Wohlstand, das eigene Glück? Wir sind in unserem Denken fast schon diktatorisch eingetaktet. Ändert sich der Takt, reagieren wir mit Angst. Oder schlimmer, mit Panik.