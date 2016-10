Wie viel Kommerz verträgt der Fussball?

19. Okt 2016 , Henning Vöpel

Der Fußball erlebt gerade so etwas wie einen Goldrausch. Er ist so populär wie nie zuvor und es fließt derzeit viel, sehr viel Geld in den Markt - vor allem durch die neuen milliardenschweren TV-Verträge und potente Investoren. Damit verbinden sich große Wachstumschancen. Aber es gibt neben den Chancen auch deutliche Risiken und vor allem Nebenwirkungen der Kommerzialisierung. So treibt viele Fans und vereinzelt ein paar Funktionäre die Frage um, ob die Entwicklungen im modernen Fußball denn noch gesund seien.

Das klingt erst mal paradox: Kann die Kommerzialisierung des Fußballs, die nur durch seine ungeheure Anziehungskraft möglich ist, am Ende selbst die größte Gefahr für den Fußball und dessen Popularität sein? Ja, sagen die Traditionalisten und Idealisten, die fürchten, dass der Fußball seine Seele verkauft. Nein, sagen jene, die den Fußball vor allem als Business begreifen und zur Verteidigung der Kommerzialisierung anführen, das seien eben die Gesetze des Marktes; wer sich dagegen wehre, sei ein weltfremder, naiver Fußballromantiker.

Wie lässt sich diese Frage ökonomisch einordnen: Ist die Kommerzialisierung tatsächlich eine Gefahr für den Fußball oder nicht? Und ist die Entwicklung, die der Fußball gerade nimmt, unvermeidlich oder lässt sie sich aufhalten? Die pessimistische, vielleicht auch nur realistische Antwort ist: Ja, die Kommerzialisierung ist eine Gefahr, aber sie lässt sich nicht aufhalten. In der Ökonomie ist dieses Phänomen als „Gefangenendilemma“ bekannt: Die Akteure sind individuell rational einer Marktlogik ausgesetzt, die kollektiv, also für den Fußball insgesamt, nicht zum besten Ergebnis führt. Dieses Phänomen lässt sich an zwei einfachen Mechanismen deutlich machen.