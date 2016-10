Wie das Bankgeschäft zu retten ist

11. Okt 2016 , Kurt-Georg Scheible

Für die Banken kommen so zu den ohnehin niedrigen Margen auf Kredite noch extrem hohe Vertriebskosten, was die Gesamtkosten weiter in die Höhe treibt. Bezahlen muss die Zeche der Kunde mit schlechterer „Basisbonität“ – oder anders ausgedrückt: Kunden aus Branchen mit schlechteren Erfolgen in der Vergangenheit. Dazu zählen neben Handwerkern wie Malern wohl auch die Gastronomen, während Ärzte und Zahnärzte meist noch immer grundsätzlich erst einmal positiv bewertet werden.

Rapider Imageverlust

Das wirft einige Fragen auf. Was ist mit den außerordentlich erfolgreichen Malerbetrieben und den extrem florierenden Gastronomieunternehmen und was ist mit den zwar wenigen, aber dennoch vorkommenden Insolvenzen bei Ärzten? Und wie ist das zu vereinbaren mit dem miserablen Ruf der Banken-Branche? Um junge Ärzte von den niedrigen Zinsen „noch besser profitieren zu lassen“, legt die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ein 500 Mio. Euro schweres Sonderprogramm auf, mit dem sie die finanzielle Belastung und das Risiko für ihre Klientel absenkt. Ergänzend sichert die Bank einen Teil des Risikos für den Fall einer Insolvenz ab: In den ersten drei Jahren verzichtet sie auf die Geltendmachung ihrer Forderungen aus den Existenzgründungsdarlehen.

Die normalen Banken können oder wollen da nicht mehr mithalten und sind raus aus dem milliardenschweren Geschäft der Existenzgründungen von Heilberufen. Die Konsequenz ist ein weiterer Margenverlust bei den Banken, mit neuen Programmen zur Kostensenkung, Umstrukturierungen bis hin zu Entlassungen. Die Folge: Ein noch schlechterer Ruf der Banken in der Bevölkerung. Dabei ist der schon jetzt alles andere als gut. In einer Umfrage aus 2014 zum Ansehen von Berufen rangierten Bankangestellte recht abgeschlagen auf den hinteren Rängen und nur knapp vor Steuerbeamten oder Politikern. Auf den Spitzenplätzen finden sich dagegen Berufe wie Feuerwehrmann, Krankenpfleger, Arzt, Polizist und Kita- bzw. Kindergartenmitarbeiter. Da ist er also wieder, der Arzt mit seinem Saubermann-Image. Oder sind es auch hier die ehemaligen Erfolge früherer Kollegen die mit dem Matthäus-Effekt für das gute Image der gegenwärtigen Ärzte sorgen?

Wie dem auch sei, es bleibt der Gedanke, dass das Ansehen von Berufen etwas mit deren sozialen Engagement zu tun haben könnte. Zumindest mit der Einschätzung des sozialen Engagements in der Öffentlichkeit. Und da haben Banken in der Vergangenheit anscheinend viel Boden verloren. Mit dem Verschwinden der Mitarbeiter und dem Bargeld in den Kundenhallen der Banken, so scheint es, ist auch das Vertrauen in die Banken und deren Mitarbeiter immer weiter gesunken. Das wirkt sich aus und zeigt sich in veränderten Bankgeschäften, schlechteren Margen und höherem Preisdruck.