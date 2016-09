08. Sep 2016 , Lars Vollmer

Ich glaube, Clintons größte Schwäche ist, dass sie in den Augen ihrer potenziellen Wähler das politische Establishment verkörpert und für die Kontinuität der Demokraten steht. Nach acht Jahren Obama würde sie womöglich die Nation einfach so beständig weiterführen. Blitzgescheit und langweilig.

Oh nein, Hillary Clinton ist in Amerika fast so unbeliebt wie Donald Trump . Manche sagen sogar, die ehemalige First Lady sei – nicht nur bei den politischen Gegnern – noch unbeliebter. Das sind ja rosige Aussichten für die USA.

„Anders“ als DER Maßstab

Was gut ist, soll so weitergehen – bitte nichts ändern. Das ist die Maxime. Aber alles andere muss neu werden. Und das scheint für viele Amerikaner offenbar nur mit einem radikalen Führungswechsel möglich zu sein. ‚Was neu ist, wird bestimmt besser sein’, – eine Einschätzung, die mich übrigens sehr an Deutschland erinnert.

Und selbst wenn Hillary gewählt werden würde, dann hieße es nach 100 Tagen: Butter bei die Fische, was hat sie anders gemacht und schon bewirkt? Dieses Schicksal vereint Politiker in jedem Land dieser Welt und Führungskräfte in Unternehmen. Denn nach 100 Tagen Chefposten – so lange gilt der Welpenschutz – wird Bilanz gezogen. Was hat der Neue schon gemacht? Was hat er verändert? Welche neuen Impulse hat er schon gesetzt? Was hat er anders gemacht als der Vorgänger?

Das können Sie derzeit auch gut im Fußball beobachten: In Berichten über Carlo Ancelotti wird in jedem zweiten Satz beschrieben, was der neue Trainer des FC Bayern München anders oder gleich macht wie seine Vorgänger.