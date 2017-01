Davos 2017: Der Berg der Probleme ruft

16. Jan 2017 , von Horst von Buttlar

Wenn sich die Weltelite wie in jedem Januar zum Weltwirtschaftsforum (WEF) im Schweizer Skiort Davos versammelt, gibt es eine Fülle von Feststellungen, Voraussagen und „Funny Facts“, die im Vorfeld gemacht werden: Wie viele Staatschefs (rund 40) kommen und wie viele CEOs (über 1000), wie viele Veranstaltungen (Hunderte) es gibt und wie viele Flaschen Champagner das Steigenberger Hotel Belvédère für die vielen Partys kühl gestellt hat (einige Tausend). Nicht zu vergessen, dass Davos wie jedes Jahr einer Festung gleicht, aus Stacheldraht, Absperrungen und Hunderten Polizisten. Und das berühmte Zitat von Ex-VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch darf nicht fehlen, der einmal gesagt hat: „Vier Tage Davos ersparen mir vier Monate Reisezeit.“ Ja, Davos ist jedes Mal Wunder und Wahnsinn zugleich.

In diesem Jahr trifft sich die Elite aber in einer angespannten und aufgewühlten Zeit, in der sie vor allem selbst im Feuer steht: Die Top-Entscheider kommen zusammen in Zeiten der Elitenkrise, in der ihre Haltung, ihre sinkende Problemlösungskompetenz, ihre Entkopplung und Bezugslosigkeit zu den Problemen und Realitäten der „normalen Bevölkerung“ zum Megathema geworden sind.

Von einer „Implosion des Vertrauens“ spricht gar die PR-Agentur Edelman in ihrem neuen Trust Barometer, für das 30.000 Menschen in 28 Ländern befragt wurden. In 17 Ländern hat das Vertrauen in die Politik, Medien und Institutionen historisch niedrige Werte erreicht, zwei Drittel der Ländern gelten als „Distrusters“, das Misstrauen überwiegt hier dem Vertrauen. Die Gründe sind die häufig genannten: zu große Ungleichheit, ein Mangel an Perspektiven und Teilhabe sowie hohe Arbeitslosigkeit. Nur 15 Prozent sagen noch, dass das derzeitige System funktioniere – während 53 Prozent die Frage verneinen und 32 Prozent unsicher sind. Man könnte also sagen: Die Elite ist aus den Fugen.