Davos 2017: Dunkelkammer der Weltwirtschaft

18. Jan 2017 , von Horst von Buttlar

Von allen Ängsten, die den normalen Deutschen in Bann halten, gehört die Angst vor China – oder freundlicher ausgedrückt: der Respekt – wohl zu den beständigsten. Und so ist es nicht ohne Ironie, dass ausgerechnet einem Chinesen am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos die Rolle des Angstnehmers zufiel. Und nicht irgendeinem Chinesen, sondern Parteichef Xi Jinping – der als erster Staatschefs des Landes in Davos auftrat; Klaus Schwab, Gründer des World Economic Forums (WEF), hatte ihn bereits vor gut einem Jahr eingeladen.

Xi zitiert Charles Dickens

Xi zitierte sogar aus Charles Dickens’ „Eine Geschichte aus zwei Städten“: „Es war die beste und die schönste Zeit.“ (Das Zitat geht so weiter: „....ein Jahrhundert der Weisheit und des Unsinns, eine Epoche des Glaubens und des Unglaubens, eine Periode des Lichts und der Finsternis. Es war der Frühling der Hoffnung und der Winter des Verzweifelns.“ Ein legendärer Buchanfang von 1859, der ziemlich gut auf unsere aufgewühlte Zeit des großen Unbehagens passt.

Sogar die zwei Metaphern, die Xi etwas durcheinander warf, passten perfekt: Die Globalisierung sei wie eine Reise auf dem Ozean, mit Sturm und Unwetter. Aber Protektionismus sei, „als ob man sich in eine Dunkelkammer einschließt“. Da sei man zwar geschützt vor Wind und Regen, aber eben auch ohne Luft noch Licht.“ Klingt einleuchtend.

Xi sprach ein Thema an, das sich in diesem Jahr über viele Panels in Davos spannt, es klingt auf den Podien an, kriecht über die Gänge und durch die Lounges: Es gibt eine große Skepsis, wie die Welt denn weiter wachsen soll und dabei die Wohlstandsgewinne für breite Massen produziert wie in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und nicht nur Zuwächse für die Elite, die in eben jenen Gängen und Lounges hockt. Es gibt ein Lager, das gebetsmühlenartig auf die Fakten verweist: auf die stark gesunkene Armut, den Aufstieg einer neuen Mittelklasse in Asien von Hunderten von Millionen. Was den abgehängten Menschen in Ohio, Manchester oder Marseille aber ziemlich wenig interessieren dürfte.