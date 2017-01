Weltwirtschaft läuft wieder synchron

18. Jan 2017 , David Milleker

Das Jahr 2017 startet mit einer guten Nachricht: Zum ersten Mal seit 2011 gibt es berechtigten Grund zur Hoffnung, dass die Weltwirtschaft ohne größere konjunkturelle Krisenherde durchs Jahr kommt. Zwar ist der US-Zyklus extrem reif, er wird aber vermutlich durch die zu erwartende Schuldenpolitik der Trump-Administration noch ein wenig länger am Leben gehalten. Zudem hat Europa nach 2013 die Euro-Krise überwunden. Hier befindet sich der Konjunkturzyklus eher in einer mittleren, stabilen Phase, die in den meisten Fällen auch mit unvorhergesehenen Schocks relativ gut zurechtkommt. Und das Gros der Schwellenländer scheint sich langsam aber sicher aus der seit 2012 anhaltenden Wachstumsschwäche zu lösen .

Ansteckende Disinflation

Die Asynchronität alleine hat also schon Spuren hinterlassen. Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass es zu potenzierenden Effekten, sogenannten Multiplikatoreffekten gekommen sein dürfte, wo die Schwäche des einen Teils der Welt negativ auf die anderen abgestrahlt hat.

Hinzu kommt, dass diese Asynchronität vermutlich gerade auch bei der Inflation deutliche Spuren hinterlassen haben dürfte. Eines der ökonomisch interessantesten Phänomene der jüngeren Vergangenheit ist die ausgesprochen verhaltene Reaktion des Preisauftriebs auf die jeweils nationale Konjunkturlage. Besonders deutlich zu beobachten ist das an den niedrigen Kerninflationsraten in Deutschland und in den USA. Beide scheinen trotz naher Vollbeschäftigung kaum in der Lage, steigende Kerninflationsraten zu produzieren.

Erklären lässt sich dies vor allem darüber, dass sich die Preissetzung der Unternehmen nur zum Teil an nationalen Gegebenheiten orientiert, dafür zunehmend aber am internationalen Umfeld. Es ist eines der gängigsten Phänomene überhaupt, dass Volkswirtschaften selbst nach Ende einer Wirtschaftsflaute erst einmal rund zwei weitere Jahre rückläufige Inflationsraten aufweisen und diese über entsprechend schwache Exportpreise auch ans Ausland weitergeben. Der jeweils Schwache steckt also über diesen Kanal den Starken mit seiner Disinflation und den damit einhergehenden niedrigen Zinsen an.

Ein – zumindest vorläufiges – Ende der weltweit rollierenden Krisen ist also aus mehreren Gründen positiv. Erstens, weil es über Multiplikatoreffekte zusätzliche Wachstumsperspektiven eröffnet. Zweitens, weil auch ein wesentlicher Treiber für Niedriginflation und Niedrigzinsen schwindet. Leider kann im Moment nicht zwingend damit gerechnet werden, dass die Resynchronisierung mehr ist als ein Zwischenhoch. Dazu ist der globale Konjunkturzyklus wie eingangs skizziert zu stark gespreizt. Aber es könnte ein Anfang sein.