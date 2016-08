Warum wir neue Regeln für Drohnen brauchen

18. Aug 2016 , Martin Maslaton

Dazu kommen die eigentlichen Dienstleistungen: In Industrien wie der Windbranche werden ferngesteuerte Fluggeräte mit hochauflösenden Kameras zur Inspektion der schwer zugänglichen Rotorblätter und Türme eingesetzt. Auch bei der Inspektion von Gebäuden sind Drohnen gefragt. Solche Fluggeräte, wie etwa die des deutschen Herstellers Microdrones, sind kaum mit den Angeboten in Elektronikkaufhäusern zu vergleichen. Von einer Rotorblattspitze zur gegenüberliegenden messen Quadrokopter wie der Md4-1000 stolze 1,7 Meter. Das sind veritable Fluggeräte, deren Einsatz besonders unter Sicherheitsaspekten geregelt werden muss. Darum hat das zuständige Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) neue Regelungen für Drohnenflüge angekündigt.

Überregulierung droht

Der Gesetzgeber hat die Nutzung von Drohnen erstmal im Jahr 2012 im Luftrecht berücksichtigt. Im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) wurden seinerzeit „unbemannte Luftfahrsysteme einschließlich ihrer Kontrollstation“ aufgenommen, die nicht zu Sport- und Freizeitzwecken eingesetzt werden (§1 Abs. 2. S. 2 LuftVG). Hier nimmt der Gesetzgeber eine grundlegende Weichenstellung vor: Freizeitmodelle fallen dagegen lediglich unter die Regelungen für Flugmodelle (§1 Abs. 1 Nr. 7 LuftVG). Diese Unterscheidung wird von der technischen Realität aber zunehmend überholt. Sie hilft auch einem Geschädigten nicht, wenn eine Drohne mit anderen Fluggeräten zusammenstößt oder bei einem Absturz Eigentum beschädigt oder gar Personen verletzt.

Bei konsequenter Umsetzung des heutigen Luftfahrtrechtes müssten gewerbliche Drohnen genauso behandelt werden wie die Flugzeuge, für die die Regelungen historisch gemacht wurden – und das sind überwiegend Passagierflugzeuge. Flüge müssten demnach gemäß der Luftfahrtverordnung (LuftVO) von der zuständigen Behörde genehmigt werden. Der „Luftfahrzeugführer“ müsste seine „Eignung“ nachweisen. Es bedürfte einer Versicherung, das Luftfahrtzeug müsste in das Verzeichnis der Deutschen Luftfahrzeuge (Luftfahrtrolle) eingetragen werden. Schließlich bräuchte die gewerbliche Drohne auch noch eine Verkehrszulassung. Hier droht eine Überregulierung, die den Markt und die technische Entwicklung in Deutschland frühzeitig abschnüren könnte.

Dennoch kann der Gesetzgeber nicht untätig bleiben, denn die genannten Fragen werden bisher nicht ausreichend adressiert. Ein Beispiel: Trotz der im Luftverkehrsgesetz angelegten „Fiktion“ der Gleichbehandlung von Drohnen und anderen Luftfahrzeugen, nennt die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) unbemannte Luftfahrsysteme nicht. Sie müssen daher bisher nicht in der Luftfahrtrolle eingetragen werden.

Anders ist das in den USA: Bei der Federal Aviation Administration (FAA) haben die Airlines binnen 14 Monaten 1348 Drohnen gemeldet, die ihren Maschinen beim Anflug auf New York, Los Angeles oder Miami in die Nähe kamen. Der Absturz einer Drohne im Garten des Weißen Hauses nötigte selbst Präsident Barack Obama, sich mit den kleinen Fliegern zu befassen. In den USA müssen daher inzwischen auch Hobbypiloten ihre Drohnen in einer Datenbank registrieren lassen und dabei eine Vielzahl von personenbezogenen Daten angeben.

Der Gesetzgeber in Deutschland hinkt insbesondere in einem Punkt hinterher: Durch die schnelle Weiterentwicklung der Drohnen- und Kameratechnik wird es immer interessanter, die Fluggeräte über die Live-Bilder zu steuern, die eine On-Board-Kamera liefert. Bisher sind jedoch nur Flüge mit Sichtkontrolle erlaubt – also nur Flüge, bei denen die Fluglage noch gut mit dem bloßen Auge zu erkennen ist. Das schließt den Einsatz von Drohnen zu gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken heute weitestgehend aus und blockiert die Entwicklung des Marktes für innovative Anwendungen.