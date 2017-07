Warum VW Stadler und Müller feuern sollte

31. Jul 2017 , Bernd Ziesemer

Sein Name ist Stadler und er weiß von nichts. Diese Verteidigungslinie verfolgt der Audi-Chef eisern, auch wenn sich mittlerweile die halbe Republik über diese Behauptung totlacht. Rupert Stadler will nichts von der Betrugssoftware geahnt haben, die sein Unternehmen über zehn Jahre lang in die Dieselmotoren des ganzen Konzerns eingebaut hat. Das Papier seiner eigenen Experten, die bereits 2013 schriftlich vor den teuren Folgen der Manipulationen in den USA warnten, ist bei ihm angeblich niemals angekommen. Und selbstredend hatte Stadler auch keine Ahnung, dass Audi bis zur letzten Woche Antriebe mit illegaler Abschaltvorrichtung an die Schwester Porsche geliefert hat.

Sein Name ist Müller – und er weiß auch von nichts. Obwohl der amtierende Konzernchef Matthias Müller seit 1978 in allen möglichen Leitungsfunktionen bei Audi, VW und Porsche tätig war, wäscht er seine Hände bis heute wie Pontius Pilatus in Unschuld. Mittlerweile aber muss man sagen: Es ist auch völlig egal, was Müller und Stadler tatsächlich gewusst und wann sie welche Details in dem Betrugsskandal erfahren haben. Worum es inzwischen geht, ist das, was die Juristen in ihrer Sprache „Organversagen“ nennen. Sowohl Stadler als auch Müller sind ihrer Verantwortung als Vorstände mehrfach nicht nachgekommen. Sie haben es versäumt, die Betrugsaffäre rechtzeitig aufzudecken und sie haben es nach ihrer Aufdeckung versäumt, die notwendigen Konsequenzen aus der Abgasaffäre zu ziehen. Und offensichtlich bekommen sie ihre Aufgabenbereiche nach wie vor nicht in den Griff. Schon allein deshalb sollte der Aufsichtsrat des Konzerns endlich handeln und beide Manager sofort feuern.