Warum Mitarbeiterbindung kontraproduktiv ist

07. Feb 2017 , Anja Förster

In Personaler-Fachkreisen ist ein Thema Normalität geworden, das so irrig ist wie ein Irrweg nur sein kann: Mitarbeiterbindung. Da werden beispielsweise Mitarbeitern mit Geld oder Unternehmensbeteiligungen „goldene Fesseln“ angelegt, damit diese flatterhaften Wesen, in die man so viel investiert hat, entgegen ihrem unsteten Wesen möglichst lange in der Firma „gehalten“ werden. Da werden Feelgood-Manager beauftragt, das Arbeitsumfeld so kuschelig zu machen, dass die Mitarbeiter an der honigsüßen Nettigkeit des Arbeitgebers quasi kleben bleiben. Da werden in goldigem Licht Vorbildunternehmen präsentiert, deren Fluktuationsrate gegen null tendiert.

Mein Standpunkt dazu könnte nicht gegensätzlicher sein: Magnete sind wirkungsvoller als Fesseln!

Menschen sind nun mal Freiheitswesen. Daran ändern auch Fesseln nichts. Ich kann jeden Mitarbeiter verstehen, der sich neue Ziele im Leben setzt und deshalb gehen will. Wer anderswo bessere Chancen für sich sieht, sollte weiterziehen. Außerdem glaube ich nicht daran, dass damit etwas gewonnen ist, dass jemand bleibt, der sich eigentlich trennen will.

Hinzu kommt: Dynamische Unternehmen brauchen den steten Zufluss von frischem Blut und sind eben nicht auf minimale Fluktuationsraten stolz.

Wenn ich mich umschaue, sehe ich Folgendes: