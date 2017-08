Facebook-Daten für das Grundeinkommen

12. Aug 2017 , John Thornhill, Financial Times

Die Idee, ein Grundeinkommen für alle zu schaffen, hat viele offensichtliche Mängel - aber einen überragenden Vorzug: Das Grundeinkommen verkörpert das Prinzip, dass jeder Bürger ein geschätztes Mitglied der Gesellschaft ist und dass er ein Recht hat, am kollektiven Reichtum teilzuhaben.

Grundeinkommen – dieses Konzept bewegt radikale Vordenker seit 500 Jahren. Damals skizzierte der Humanist Sir Thomas More in seinem Buch „Utopia“ zuerst die Idee eines gesicherten Unterhaltes für alle (auch wenn er damit eine Arbeitspflicht verknüpfte). Diese Idee wird in unserer Zeit wieder oft diskutiert. Die Konzentration des Reichtums in wenigen Händen, der Erosion von Lebensstandards und eine möglichen Massenarbeitslosigkeit durch den technologischen Wandel – all das bereitet uns Sorgen und lässt uns nach neuen Lösungen suchen.

Einem halben Jahrtausend lang ist das allgemeine Grundeinkommen nur ein utopischer Traum geblieben. Die Hauptargumente gegen das Geld für alle sind prinzipieller und praktischer Natur. Sie lassen sich in zwei Fragen zusammenfassen:

Warum sollten Menschen dafür bezahlt werden, nichts zu tun? Und wie können wir uns das leisten?