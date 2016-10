Warum Bayer bei Monsanto noch scheitern kann

31. Okt 2016 , Bernd Ziesemer

Bayer-Chef Werner Baumann ist nicht nur ein begabter Stratege, sondern auch ein talentierter Öffentlichkeitsarbeiter. Über die beschlossene Übernahme des US-Konzerns Monsanto spricht der 54-Jährige grundsätzlich nur in Superlativen – so auch bei der Vorstellung der Quartalszahlen in der letzten Woche: Die Logik des Deals sei „absolut überzeugend“, die beiden Firmen passten „perfekt“ zusammen, der finale Vertragsabschluss auf dem „allerbesten Weg“. Gleichzeitig füttern die PR-Strategen Baumanns die Medien immer wieder mit neuen Details über den Deal – zuletzt zum Beispiel über die vorzeitige Ausgabe von neuen Anleihen, um die Übernahme zu finanzieren. So soll sich der Eindruck verfestigen, nichts und niemand könnten den erfolgreichen finalen Abschluss der 66-Milliarden-Dollar-Transaktion noch aufhalten.

Doch dieser Eindruck ist falsch. Fakt ist: Die Kartellbehörden in mehr als 30 Ländern müssen dem Deal zustimmen, bevor die Konzernchefs ihre Unterschriften unter den Übernahmevertrag setzen können. Bisher haben Bayer und Monsanto noch nicht einmal die nötigen Unterlagen bei den Behörden eingereicht. Selbst Optimisten gehen davon aus, dass sich ihre Prüfung bis Ende nächsten Jahres hinziehen wird. Unter Experten gilt es als vollkommen ausgeschlossen, dass die wichtigen Kartellbehörden in den USA und in Europa die Übernahme einfach durchwinken. Wahrscheinlich verhängen die Behörden die verschiedensten Auflagen. Möglicherweise widersprechen sich die Forderungen der nationalen Kartellwächter, so dass weitere Gespräche notwendig werden. Heerscharen von Juristen werden sich monatelang mit der Materie beschäftigen.