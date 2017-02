Eurozone zwischen Wachstum und Nervosität

23. Feb 2017 , Simon Nixon, Wall Street Journal

Doch diese positiven Wirtschaftsnachrichten stehen im krassen Gegensatz zu dem tiefen Unwohlsein der politischen Klasse in Europa. Ein Unwohlsein, das vielleicht tiefer ist als auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise in der Eurozone. Politiker und politische Entscheidungsträger leiden unter einer Vertrauenskrise in ihre Fähigkeiten, auf nationaler und europäischer Ebene wirksame Maßnahmen zu ergreifen – und das vor dem Hintergrund eines zunehmenden Populismus und Nationalismus .

Momentan geht ein merkwürdiger Riss durch Europa. Die Wirtschaft der Eurozone wächst mit einer jährlichen Rate von mehr als zwei Prozent, so schnell wie seit mehr als sechs Jahren nicht mehr - und sie wächst schneller als die USA. Jedes Land in der Eurozone verzeichnet Wachstum, und das über alle Sektoren hinweg. Die jüngsten Umfragen zeigen eine deutliche Steigerung der Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten, volle Auftragsbücher und Optimismus in der Wirtschaft. Erstmals seit 2012 wächst die französische Produktion sogar stärker als die Deutsche. Zugleich liegt die Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt und die Arbeitslosenquote ist in der gesamten Eurozone in einem Jahr um einen vollen Prozentpunkt auf 9,6 Prozent gefallen – auf den niedrigsten Stand seit 2009.

Doch jetzt dreht sich die Debatte darum, wie schnell die EZB ihr Anleihenkaufprogramm zurückfahren und wann sie die Zinsen erhöhen wird. An den Finanzmärkten fragt man sich neuerdings besorgt, welche Auswirkungen das Ende der quantitativen Lockerung auf die Fremdkapitalkosten einiger südeuropäischer Länder einschließlich Italiens und Portugals haben könnte. Doch die Angst vor einer neuen Schuldenkrise scheint bestenfalls verfrüht zu sein. Die Kerninflation bleibt nach wie vor deutlich unter dem Ziel der EZB, auch wenn die gesamte Teuerungsrate gestiegen ist, was weitgehend auf den Anstieg der Energiepreise zurückgeht.

Politische Risiken sind überschaubar

Was die politischen Risiken anbelangt, die in diesem Jahr die Debatte über die Eurozone beherrschen, so bleiben sie sehr real - wenn auch mit geringem Wahrscheinlichkeitsrisiko. Tatsächlich wurde eines der unmittelbaren Risiken in dieser Woche nach einem Treffen in Brüssel am Montag entschärft. Es sieht so aus, dass der monatelange Stillstand zwischen Athen, Berlin und dem Internationalen Währungsfonds in den Verhandlungen über die nächste Etappe des griechischen Rettungsprogramms überwunden werden kann. Ein Top-Beamter sagt jetzt, er sei zuversichtlich, dass ein Deal erreicht werden kann, bevor Griechenland unter erneuten Finanzierungsdruck gerät. Das habe er vor einer Woche noch nicht geglaubt.

Zugleich bleibt ein Sieg der Populisten oder Rechtsextremen trotz guter Umfrageergebnisse bei den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich unwahrscheinlich. Und in Italien schwinden mit der wachsenden Spaltung der regierenden Demokratischen Partei die Aussichten auf einen Urnengang.

Politische Risiken können allerdings auf in beide Richtungen funktionieren. Ein wichtiger Grund für die Handlungsunfähigkeit der Eurozone ist wohl, dass ihre Regierungen seit mindestens zwei Jahren über die diesjährigen Wahlen nachdenken. Als die Risiken auftauchten, konnten es sich die politischen Verantwortlichen nicht leisten, neue Wege einzuschlagen, um gemeinsam an der Lösung gemeinsamer Probleme zu arbeiten, sagt ein Top-Entscheidungsträger. Gleichzeitig bietet die politische Stabilität die besten Aussichten für die Art ehrgeiziger Strukturreformen, die in vielen Ländern der Eurozone erforderlich sind. Der Beginn eines neuen politischen Zyklus nach den diesjährigen Wahlen – verbunden mit Regierungswechseln – könnte zu einer effektiveren Entscheidungsfindung führen.