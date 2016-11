Der wacklige Wolfsburger Frieden

21. Nov 2016 , Bernd Ziesemer

Nach der gewonnenen Schlacht gegen die Römer bei Asculum 279 vor Chr. ließ sich König Pyrrhos von Epirus zu einem Stoßseufzer hinreißen, der in die Geschichte eingegangen ist: „Noch so ein Sieg – und wir sind verloren“. Die Anekdote kommt einem in diesen Tagen in den Sinn, wenn man sich die neue Strategie des VW-Konzerns für seine Kernmarke Volkswagen anschaut. Nach elend langen Verhandlungen mit dem mächtigen Betriebsrat verkündete der Chef des Markenvorstands, Herbert Diess, am vergangenen Freitag einen „Pakt für Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit“.

Dass der heftig angefeindete Manager nach den offenen Drohungen der Gewerkschaften den Abbau von weltweit 30.000 Beschäftigten durchsetzen konnte, werten seine Anhänger als Sieg. Und in der Tat gehen die Einsparungen mit 3,7 Mrd. Euro pro Jahr über das hinaus, was zuletzt zu erwarten gewesen war. Aber trotzdem reichen sie nicht aus, um den wichtigsten Umsatzträger des Konzerns wieder nachhaltig profitabel zu machen.

Schon die Wortwahl spricht für sich: Einen „Pakt“ schließen gemeinhin unabhängige Staaten miteinander, oft nach einem Krieg. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Pax ab – dem Wort für Frieden. Und so ist es auch tatsächlich bei Volkswagen: Der mächtige Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh und der von ihm über Monate bekämpfte Vorstand Diess schließen eine Art Wolfsburger Frieden. Und ihr „Pakt“ regelt minutiös viele Detailfragen, weil sich die Partner nach wie vor gegenseitig nicht trauen. Es geht deshalb in der Abmachung keineswegs nur um den Personalabbau, der in einem mitbestimmten Konzern tatsächlich mit dem Betriebsrat zu verhandeln ist. Es geht in dem länglichen Papier vielmehr um die Kernfragen unternehmerischer Strategie – bei denen die Betriebsräte nach dem Willen des Gesetzgebers eigentlich nichts zu sagen haben. Wohl aber bei VW.