Wolfsburger Szenen wie im Weissen Haus

07. Aug 2017 , Bernd Ziesemer

Nichts ärgert Donald Trump mehr als die ständigen „leaks“ aus dem Weißen Haus. Der amerikanische Präsident möchte seine Administration am liebsten völlig von den Medien abschotten. Doch je mehr sich Trump über die Indiskretionen echauffiert, umso mehr missliche Nachrichten dringen aus dem innersten Kreis nach außen.

Manches, was sich in diesen Tagen in Wolfsburg abspielt, erinnert an diese Gemengelage im Weißen Haus. So emsig sich der VW-Vorstand auch bemüht, das Thema Dieselbetrug endlich zu begraben, so wenig gelingt es ihm. Immer neue Peinlichkeiten finden ihren Weg in die Zeitungen und ins Fernsehen. Jüngstes Beispiel: Der Bericht der „Bild am Sonntag“ über den SPD-Ministerpräsidenten und VW-Aufsichtsrat Stephan Weil, der sich eine Regierungserklärung über die Dieselaffäre von Konzernmitarbeitern redigieren ließ.

Seit fast zwei Jahren bewegt der Betrug des Konzerns an Kunden und Behörden nun die Öffentlichkeit. Der Vorstand und die Aufsichtsräte haben in dieser Zeit immer nur das zugegeben, was ihnen bereits durch Staatsanwälte und Medien nachgewiesen worden war. Die Manager haben ihr ursprüngliches Versprechen gebrochen, die Ergebnisse einer internen Untersuchung zu veröffentlichen. Eine sorgfältig ausgehandelte Vereinbarung mit dem US-Justizministerium („Statement of Facts“) sollte einen Schlusspunkt setzen. Die Sprecher von VW behaupteten, damit seit der Aufklärung genüge getan. Weitere Fragen könne man leider nicht beantworten, um nicht in Konflikt mit den amerikanischen Gerichten zu kommen. Dabei liefen (und laufen) die Ermittlungen in den USA die ganze Zeit weiter. Aus amerikanischer Sicht war mit dem „Statement of Facs“ keineswegs ein Verzicht auf weitere strafrechtliche Verfahren verbunden.