Hauen und Stechen bei VW

26. Jun 2017 , Bernd Ziesemer

Matthias Müller muss sich in diesen Tagen ein bisschen so wie Sisyphos vorkommen. Und anders als der französische Schriftsteller Albert Camus behauptete, muss man sich Müller dabei NICHT als glücklichen Menschen vorstellen. Immer wenn der VW-Chef glaubt, er habe den großen Brocken des Dieselbetrugs ein Stück aus dem Weg geräumt, rollt ihm die ganze Last der Affäre wieder vor die Füße. Letztes Beispiel: Die Entscheidung der amerikanischen Justiz, fünf ehemalige hochrangige VW-Manager weltweit zur Fahndung auszuschreiben.

Die Wirkung dieser Maßnahme geht weit über die Betroffenen hinaus, die ab sofort Deutschland nicht mehr verlassen können, wenn sie nicht ihre sofortige Verhaftung riskieren wollen. Spätestens ab jetzt muss sich jeder Konzernmanager, der auch nur entfernt für die Dieselmotoren bei VW verantwortlich war, eine bange Frage stellen: Kann ich selbst noch in die USA fliegen oder überhaupt noch Deutschland verlassen. Was ist beispielsweise mit Audi-Chef Rupert Stadler? Oder sogar mit Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch? Niemand weiß, gegen wen das FBI und die Staatsanwälte in den USA noch verdeckt ermitteln. Nach den Bestimmungen des amerikanischen Rechtssystems müssen die Strafermittler keine Auskunft darüber geben, mit wem sie sich in der VW-Affäre noch befassen. Anfragen deutscher Anwälte laufen regelmäßig ins Leere.