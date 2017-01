VW und der Santana-Faktor

02. Jan 2017 , Bernd Ziesemer

Alles begann mit einem Auto, das niemand auf der Welt haben wollte – außer den Chinesen. 1983 lief in Shanghai der erste Volkswagen Santana vom Band – eine überaus hässliche, aber sehr geräumige Limousine mit eckigen Scheinwerfern von der Größe eines mittleren Aquariums. Das Modell galt damals in Europa und den USA als nahezu unverkäuflich und technisch veraltet, begründete in China aber den beispiellosen Siegeszug des VW-Konzerns. Heute setzt das Wolfsburger Unternehmen nirgends auf der Welt auch nur annähernd so viele Autos ab wie im Reich der Mitte. Im abgelaufenen Jahr ging erstmals mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge aus den Fabriken von VW, Audi und Porsche an chinesische Käufer – insgesamt mehr als fünf Millionen Autos.

Kurzfristig ist das sehr gut: VW kann durch die Zuwächse in China viele Dellen in anderen Märkten – zum Beispiel in den USA und in Deutschland – ausbügeln. Der Dieselskandal verscheucht in vielen Ländern potentielle Käufer – aber nicht in China. Ohne diesen Santana-Faktor sähe es finster aus für den VW-Vorstand.

Langfristig aber ist die immer stärkere Abhängigkeit von guten Verkaufszahlen in China sehr gefährlich für den deutschen Autohersteller. Denn China ist immer noch kein normaler Markt: Die Regierung in Peking steuert keine Branche mit so harter Hand wie die Autoindustrie. VW darf seine Fabriken im Land nur gemeinsam mit chinesischen Partnern betreiben. Die Staatsbetriebe spielen in den Gemeinschaftsunternehmen ihr ganz eigenes Spiel – mit dem erklärten Ziel, eines Tages das Geschäft ohne die ungeliebten Ausländer zu machen. Die chinesischen Behörden geben zum Teil auch die Technologien für die Joint-Ventures vor. In den nächsten Jahren wollen sie die Elektromobilität mit Gewalt durchsetzen – ohne Rücksicht auf die Interessen und Investitionen der bisherigen Partner. Kein anderer großer Automarkt auf der Welt ist also so politisiert und damit so unberechenbar wie der chinesische. Das spüren alle deutschen Hersteller – von BMW bis Volkswagen. Aber niemand ist dadurch im Moment so verletzbar wie der VW-Konzern.